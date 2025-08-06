Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
- Hà Nội: Số 10 Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Giám sát thái độ làm việc, chất lượng dịch vụ và hiệu suất làm việc hằng ngày của kỹ thuật viên
Tổ chức đào tạo hội nhập và hỗ trợ đào tạo tay nghề, kỹ năng phục vụ.
Theo dõi đánh giá thử việc và đề xuất chính thức/loại trừ kỹ thuật viên.
Đề xuất cơ chế thưởng/phạt minh bạch, công bằng, thúc đẩy hiệu suất.
Báo cáo kết quả hoạt động nhân sự theo tuần/tháng/quý.
Hỗ trợ xây dựng môi trường làm việc tích cực, đoàn kết và chuyên nghiệp.
Nắm bắt tình hình hoạt động thực tế, đề xuất điều chỉnh lịch, nhân sự linh hoạt.
Đảm bảo đội ngũ kỹ thuật viên sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của khách hàng.
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2 năm quản lý nhân sự trong thẩm mỹ viện, cơ sở làm đẹp, dưỡng sinh, phòng khám
Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và xử lý tình huống linh hoạt.
Có kỹ năng quản lý nhóm, lập kế hoạch, sử dụng văn bản, Excel cơ bản.
Ưu tiên ứng viên từng là kỹ thuật viên có kinh nghiệm lên quản lý.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
Chế độ BHXH, lễ Tết, nghỉ phép theo quy định.
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhân sự nhiệt tình, sếp thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
