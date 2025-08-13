Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD

Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD

Navigos Search's Client
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Navigos Search's Client

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Navigos Search's Client

Mức lương
25 - 50 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 50 USD

Khách hàng của Navigos Search là một start-up trong lĩnh vực Ecommerce, ecommerce enabler. Chúng tôi đang tìm kiếm Trưởng phòng Nhân sự xây dựng và vận hành hệ thống nhân sự phù hợp với định hướng mở rộng của công ty. Tạo ra đội ngũ nhân sự phù hợp, hiệu quả, gắn bó lâu dài và xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp bền vững.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÂN SỰ
• Thiết lập cấu trúc bộ máy nhân sự đồng bộ với định hướng phát triển của công ty.
• Xây dựng các quy trình nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất, lương thưởng, kỷ luật, nghỉ việc…
• Chuẩn hóa hệ thống hồ sơ nhân sự, hợp đồng, nội quy lao động và các biểu mẫu liên quan.
2. TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (Ưu tiên trong giai đoạn hiện tại)
• Lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu phát triển.
• Xây dựng thương hiệu tuyển dụng nội bộ và đối tác tuyển dụng bên ngoài.
• Đảm bảo tuyển đúng người – đúng việc – đúng thời điểm.
3. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
• Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho từng vị trí/lộ trình thăng tiến.
• Đào tạo và triển khai văn hoá doanh nghiệp
4. CHÍNH SÁCH VÀ PHÚC LỢI
• Xây dựng và cải tiến hệ thống lương, thưởng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ cho từng cấp bậc.
• Đảm bảo quyền lợi người lao động theo quy định pháp luật.
• Đề xuất các chính sách giữ chân nhân tài, thúc đẩy hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 25 - 50 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search's Client

Navigos Search's Client

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà V building, 125-127 Bà Triệu

