Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập Tới 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập Tới 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục SUEKIT
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục SUEKIT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục SUEKIT

Mức lương
Đến 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18B15 Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 11 Triệu

CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG: (70%)
Lập và báo cáo kế hoạch tuyển dụng hàng tuần, tháng, hàng quý và hàng năm
Tạo và đăng quảng cáo tuyển dụng trên nhiều phương tiện truyền thông.
Kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các nhóm nghề nghiệp trên mạng xã hội và trong các sự kiện.
Phỏng vấn sàng lọc CV ứng viên.
Sắp xếp lịch phỏng vấn và điều phối các vòng phỏng vấn.
Thực hiện quy trình nhận việc với ứng viên đạt phỏng vấn.
Đề xuất cải tiến các chức năng, ứng dụng trên các kênh tuyển dụng phù hợp với xu hướng tuyển dụng trên thị trường & nhu cầu của công ty
THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG (20%)
Truyền thông thương hiệu nhà tuyển dụng LUE được biết đến nhiều hơn trên thị trường lao động thông qua các kênh online, các hoạt động offline.
HÀNH CHÍNH (10%)
Các công việc hồ sơ hành chính khác theo phân công của HR Manager.

Với Mức Lương Đến 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan
Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển các vị trí Sales, Giáo viên.
Ưu tiên ứng viên thực sự mong muốn được học hỏi và phát triển tại môi trường giáo dục
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Kỹ năng tin học cơ bản

Tại Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục SUEKIT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000-11.000.000 đồng + Thưởng KPI + Thưởng tuyển dụng
Tham gia BHXH theo Pháp luật lao động;
Được đào tạo và phát triển ngành Nhân sự;
Được tham gia luyện tập tiếng Anh MIỄN PHÍ;
Học bổng tại Light Up English cho bản thânvà người thân
Quà Tết, Trung thu...
Các ngày nghỉ Quốc lễ theo Luật quy định
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, lấy con người làm trọng tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục SUEKIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục SUEKIT

Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục SUEKIT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa A2 An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tuyen-dung-thu-nhap-toi-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job248972
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Full-time , Part-time tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Việt Thăng
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Việt Thăng
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 27/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Long An
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Hạn nộp: 03/01/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Việt Farm
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công TY TNHH Việt Farm
Hạn nộp: 27/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Full-time , Part-time tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Việt Thăng
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Việt Thăng
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 27/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Long An
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Hạn nộp: 03/01/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Việt Farm
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công TY TNHH Việt Farm
Hạn nộp: 27/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Tuyển dụng thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất