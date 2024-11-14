Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập Tới 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục SUEKIT
- Hà Nội: 18B15 Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 11 Triệu
CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG: (70%)
Lập và báo cáo kế hoạch tuyển dụng hàng tuần, tháng, hàng quý và hàng năm
Tạo và đăng quảng cáo tuyển dụng trên nhiều phương tiện truyền thông.
Kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các nhóm nghề nghiệp trên mạng xã hội và trong các sự kiện.
Phỏng vấn sàng lọc CV ứng viên.
Sắp xếp lịch phỏng vấn và điều phối các vòng phỏng vấn.
Thực hiện quy trình nhận việc với ứng viên đạt phỏng vấn.
Đề xuất cải tiến các chức năng, ứng dụng trên các kênh tuyển dụng phù hợp với xu hướng tuyển dụng trên thị trường & nhu cầu của công ty
THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG (20%)
Truyền thông thương hiệu nhà tuyển dụng LUE được biết đến nhiều hơn trên thị trường lao động thông qua các kênh online, các hoạt động offline.
HÀNH CHÍNH (10%)
Các công việc hồ sơ hành chính khác theo phân công của HR Manager.
Với Mức Lương Đến 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển các vị trí Sales, Giáo viên.
Ưu tiên ứng viên thực sự mong muốn được học hỏi và phát triển tại môi trường giáo dục
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Kỹ năng tin học cơ bản
Tại Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục SUEKIT Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH theo Pháp luật lao động;
Được đào tạo và phát triển ngành Nhân sự;
Được tham gia luyện tập tiếng Anh MIỄN PHÍ;
Học bổng tại Light Up English cho bản thânvà người thân
Quà Tết, Trung thu...
Các ngày nghỉ Quốc lễ theo Luật quy định
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, lấy con người làm trọng tâm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục SUEKIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
