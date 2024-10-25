Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đạo Khê - Trung Hưng, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành máy in offset... theo hướng dẫn của quản lý. Kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh máy in định kỳ theo quy định. Theo dõi, giám sát hoạt động của máy in, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành. Báo cáo tình trạng hoạt động của máy in cho quản lý. Tham gia vào quá trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển sản phẩm in ấn. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về máy in, kỹ thuật in ấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận theo năng lực của ứng viên

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

- Đãi ngộ bữa ăn trưa

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD-BNN theo quy định của pháp luật

- Thưởng tháng lương thứ 13

- Tặng quà sinh nhật

- Được xét duyệt năng lực để tăng lương định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.