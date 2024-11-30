Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Ming Shin (Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Yên Mỹ 2, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc

Chăm sóc khách hàng và trả lời các câu hỏi

Tạo và quản lý đơn bán hàng trên hệ thống ERP

Tạo đơn sản xuất, lên lịch giao hàng

Theo dõi tiến độ sản xuất, giao hàng đi

Đối chiếu công nợ bán hàng

Hỗ trợ chuẩn bị chứng từ xuất nhập khẩu

Liên hệ và theo dõi tiến độ các bộ phận liên quan xử lý tình huống bất thường

Các công việc khác được phân công

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Trung 2,4 kỹ năng hoặc tiếng Nhật N2

Sử dụng thành thạo Excel

Tư duy logic tốt

Tính cách thật thà, tỉ mỉ, cẩn thận

Mong muốn tìm công việc ổn định

Quyền Lợi

Có cơ hội được đào tạo tại Trung Quốc 1 - 3 tháng có trợ cấp

Làm việc trong môi trường GenZ trẻ trung, năng động

Bao ăn trưa

Được làm việc với các công ty đa quốc gia: Trung Quốc, Mỹ, Hàn, Nhật, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Ấn Độ, Đức,...

Cơ hội trở thành cán bộ nòng cốt của công ty

Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật

Thưởng mỗi dịp lễ, Tết, tháng 13, chuyên cần, Trung Thu,...

Team building, áo đồng phục bốn mùa, xe đưa đón công tác,...

