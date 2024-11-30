Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Ming Shin (Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH Ming Shin (Việt Nam)
Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: KCN Yên Mỹ 2, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
Chăm sóc khách hàng và trả lời các câu hỏi
Tạo và quản lý đơn bán hàng trên hệ thống ERP
Tạo đơn sản xuất, lên lịch giao hàng
Theo dõi tiến độ sản xuất, giao hàng đi
Đối chiếu công nợ bán hàng
Hỗ trợ chuẩn bị chứng từ xuất nhập khẩu
Liên hệ và theo dõi tiến độ các bộ phận liên quan xử lý tình huống bất thường
Các công việc khác được phân công
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung 2,4 kỹ năng hoặc tiếng Nhật N2
Sử dụng thành thạo Excel
Tư duy logic tốt
Tính cách thật thà, tỉ mỉ, cẩn thận
Mong muốn tìm công việc ổn định
Tại Công ty TNHH Ming Shin (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội được đào tạo tại Trung Quốc 1 - 3 tháng có trợ cấp
Làm việc trong môi trường GenZ trẻ trung, năng động
Bao ăn trưa
Được làm việc với các công ty đa quốc gia: Trung Quốc, Mỹ, Hàn, Nhật, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Ấn Độ, Đức,...
Cơ hội trở thành cán bộ nòng cốt của công ty
Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật
Thưởng mỗi dịp lễ, Tết, tháng 13, chuyên cần, Trung Thu,...
Team building, áo đồng phục bốn mùa, xe đưa đón công tác,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ming Shin (Việt Nam)
