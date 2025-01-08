Tuyển Nhân viên văn phòng Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Dorco Vina Co., Ltd
Mức lương
800 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Công ty TNHH Dorco Vina, Đường B3, KCN Phố Nối A, Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên., Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 800 - 1,000 USD
1. Thiết kế khuôn ép NHỰA/ khuôn Die-casting cho dao cạo râu
2. Lên phương án sửa chữa + cải tiến khuôn, đối ứng các vấn đề trong quá trình sản xuất
3. Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc được giao
4. Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí, Cơ khí chế tạo, Cơ điện tử, Thiết kế công nghiệp/ Kỹ thuật… hoặc các chuyên ngành liên quan
2. Có hiểu biết về khuôn ép nhựa/ khuôn Die-casting,...
3. Ưu tiên ứng viên từ 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến thiết kế khuôn ép nhựa/ khuôn Die-casting,...
4. Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 3D (NX), Phần mềm 2D (AutoCAD);
5. Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.
*** PHÚC LỢI
- Thưởng 05 lần trong một năm ( Tổng = 2 tháng LCB)
- Xe đưa đón CNV từ nội thành Hà Nội
2. Có hiểu biết về khuôn ép nhựa/ khuôn Die-casting,...
3. Ưu tiên ứng viên từ 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến thiết kế khuôn ép nhựa/ khuôn Die-casting,...
4. Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 3D (NX), Phần mềm 2D (AutoCAD);
5. Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.
*** PHÚC LỢI
- Thưởng 05 lần trong một năm ( Tổng = 2 tháng LCB)
- Xe đưa đón CNV từ nội thành Hà Nội
Tại Dorco Vina Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dorco Vina Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI