Tuyển Nhân viên văn phòng Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1,000 USD

Mức lương 800 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Công ty TNHH Dorco Vina, Đường B3, KCN Phố Nối A, Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên., Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 800 - 1,000 USD

1. Thiết kế khuôn ép NHỰA/ khuôn Die-casting cho dao cạo râu

2. Lên phương án sửa chữa + cải tiến khuôn, đối ứng các vấn đề trong quá trình sản xuất

3. Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc được giao

4. Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí, Cơ khí chế tạo, Cơ điện tử, Thiết kế công nghiệp/ Kỹ thuật… hoặc các chuyên ngành liên quan

2. Có hiểu biết về khuôn ép nhựa/ khuôn Die-casting,...

3. Ưu tiên ứng viên từ 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến thiết kế khuôn ép nhựa/ khuôn Die-casting,...

4. Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 3D (NX), Phần mềm 2D (AutoCAD);

5. Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.

*** PHÚC LỢI

- Thưởng 05 lần trong một năm ( Tổng = 2 tháng LCB)

- Xe đưa đón CNV từ nội thành Hà Nội

Tại Dorco Vina Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dorco Vina Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin