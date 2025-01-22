Tuyển Nhân viên văn phòng Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 700 - 900 USD

- Dịch các tài liệu liên quan đến công việc trong lĩnh vực quản lý / đảm bảo chất lượng từ Tiếng Nhật sang Tiếng Việt và ngược lại. Bao gồm các tài liệu kỹ thuật, báo cáo kiểm tra chất lượng, hướng dẫn quy trình, tiêu chuẩn chất lượng,...

-

- Thực hiện phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp, trao đổi giữa các bộ phận của công ty và đối tác Nhật Bản, đặc biệt là các cuộc họp về chất lượng, quy trình sản xuất, và giải quyết sự cố.

- Đảm nhiệm công việc thư ký cho bộ phận như: Lên lịch họp, lưu trữ, quản lý tài liệu, triển khai thông tin tới các bên liên quan.

- Tham gia vào các công việc khác theo yêu cầu của phòng đảm bảo chất lượng.

***

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.

- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Thưởng cuối năm hấp dẫn lên đến trên > 2 tháng lương/ năm, Chế độ Thưởng vào các ngày Lễ, Tết, ngày sinh nhật, Chế độ thăm hỏi, quà tặng…

- Nhiều tuyến xe đưa đón CNV từ Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương.