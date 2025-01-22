Tuyển Nhân viên văn phòng Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 700 - 900 USD

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mức lương
700 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 700 - 900 USD

- Dịch các tài liệu liên quan đến công việc trong lĩnh vực quản lý / đảm bảo chất lượng từ Tiếng Nhật sang Tiếng Việt và ngược lại. Bao gồm các tài liệu kỹ thuật, báo cáo kiểm tra chất lượng, hướng dẫn quy trình, tiêu chuẩn chất lượng,...
-
- Thực hiện phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp, trao đổi giữa các bộ phận của công ty và đối tác Nhật Bản, đặc biệt là các cuộc họp về chất lượng, quy trình sản xuất, và giải quyết sự cố.
- Đảm nhiệm công việc thư ký cho bộ phận như: Lên lịch họp, lưu trữ, quản lý tài liệu, triển khai thông tin tới các bên liên quan.
- Tham gia vào các công việc khác theo yêu cầu của phòng đảm bảo chất lượng.
***
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.
- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Thưởng cuối năm hấp dẫn lên đến trên > 2 tháng lương/ năm, Chế độ Thưởng vào các ngày Lễ, Tết, ngày sinh nhật, Chế độ thăm hỏi, quà tặng…
- Nhiều tuyến xe đưa đón CNV từ Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương.

Với Mức Lương 700 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Plot K-3&4, Thang Long Industrial Park II, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province, Vietnam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

