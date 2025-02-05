Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Làm việc trong môi trường hòa đồng, vui vẻ Đóng BH XH, BHYT,BHTN... Nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của nhà nước. Thưởng doanh số hằng tháng., Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ chăm sóc khách hàng đã có trong data Công Ty

Tiếp nhận giải quyết yêu cầu từ khách hàng chuyển sang bộ phận sản xuất .

Tìm kiếm khách hàng mới .

Làm báo cáo theo yêu cầu của Giám Đốc.

Làm các công việc hành chính khác được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt với khách hàng.

Có tư duy về hệ thống, có khả năng phát triển nội dung.

Kiên trì, năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Có kiến thức về Cơ khí- Chế Tạo Linh Kiện Khuôn là lợi thế .

Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong

