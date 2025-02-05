Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Làm việc trong môi trường hòa đồng, vui vẻ Đóng BH XH, BHYT,BHTN... Nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của nhà nước. Thưởng doanh số hằng tháng., Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên hệ chăm sóc khách hàng đã có trong data Công Ty
Tiếp nhận giải quyết yêu cầu từ khách hàng chuyển sang bộ phận sản xuất .
Tìm kiếm khách hàng mới .
Làm báo cáo theo yêu cầu của Giám Đốc.
Làm các công việc hành chính khác được phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt với khách hàng.
Có tư duy về hệ thống, có khả năng phát triển nội dung.
Kiên trì, năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Có kiến thức về Cơ khí- Chế Tạo Linh Kiện Khuôn là lợi thế .
Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong
