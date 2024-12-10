Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: PB18 - 36, Vinhomes Oceanpark 3, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, báo giá dịch thuật cho khách hàng

Tạo biên lai thu tiền

Gửi tài liệu của khách qua bộ phận chuyên môn xử lý

Nhận lại tài liệu từ bộ phận chuyên môn và trả lại cho khách

Lưu trữ tài liệu của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Nhanh nhẹn, thật thà có tính trách nhiệm với công việc được giao

Không yêu cầu kinh nghiệm( Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo khi vào làm)

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin