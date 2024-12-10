Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: PB18
- 36, Vinhomes Oceanpark 3, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, báo giá dịch thuật cho khách hàng
Tạo biên lai thu tiền
Gửi tài liệu của khách qua bộ phận chuyên môn xử lý
Nhận lại tài liệu từ bộ phận chuyên môn và trả lại cho khách
Lưu trữ tài liệu của khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Nhanh nhẹn, thật thà có tính trách nhiệm với công việc được giao
Không yêu cầu kinh nghiệm( Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo khi vào làm)
Sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Nhanh nhẹn, thật thà có tính trách nhiệm với công việc được giao
Không yêu cầu kinh nghiệm( Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo khi vào làm)
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI