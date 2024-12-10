Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: PB18

- 36, Vinhomes Oceanpark 3, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, báo giá dịch thuật cho khách hàng
Tạo biên lai thu tiền
Gửi tài liệu của khách qua bộ phận chuyên môn xử lý
Nhận lại tài liệu từ bộ phận chuyên môn và trả lại cho khách
Lưu trữ tài liệu của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Nhanh nhẹn, thật thà có tính trách nhiệm với công việc được giao
Không yêu cầu kinh nghiệm( Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo khi vào làm)

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN MINH PRO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất