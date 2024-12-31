Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

■ Vị trí công việc cần bổ sung: Nhân viên Phòng HCNS

■ Số lượng: 1

■ Giới tính: Nam/Nữ

■ Tuổi: 22-30 tuổi

■ Lương/ thưởng: Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch của Công ty

- Đào tạo hội nhập nhân sự mới

- Thực hiện công tác quản lý BHXH của nhân viên

- Thực hiện công tác chấm công, theo dõi ngày phép

- Soạn thảo, quản lý hợp đồng lao động

- Theo dõi, đánh giá việc chấp hành nội quy, quy định của toàn bộ nhân sự

- Theo sát tiến trình triển khai dự án của tập đoàn

- Phối hợp tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ như: team building, ngày hội gia đình

- Đề xuất chính sách xây dựng hệ thống quản lý nhân sự.