Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap)
- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
■ Vị trí công việc cần bổ sung: Nhân viên Phòng HCNS
■ Số lượng: 1
■ Giới tính: Nam/Nữ
■ Tuổi: 22-30 tuổi
■ Lương/ thưởng: Thỏa thuận
- Lập kế hoạch và tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch của Công ty
- Đào tạo hội nhập nhân sự mới
- Thực hiện công tác quản lý BHXH của nhân viên
- Thực hiện công tác chấm công, theo dõi ngày phép
- Soạn thảo, quản lý hợp đồng lao động
- Theo dõi, đánh giá việc chấp hành nội quy, quy định của toàn bộ nhân sự
- Theo sát tiến trình triển khai dự án của tập đoàn
- Phối hợp tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ như: team building, ngày hội gia đình
- Đề xuất chính sách xây dựng hệ thống quản lý nhân sự.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
