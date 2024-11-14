Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 189

- 193 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tìm kiếm nhà cung cấp nước ngoài, hỏi giá, làm hợp đồng, thủ tục nhập hàng về nước.
- Tính giá hàng nhập, hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc mua hàng quốc tế.
- Tập hợp quản lý chứng từ, chi phí, tờ khai, cước vận chuyển liên quan tới lô hàng nhập khẩu.
- Biên dịch tài liệu liên quan.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ có 3 năm kinh nghiệm vị trí mua hàng quốc tế
- Am hiểu về thủ tục mua hàng, hải quan.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng nước ngoài về thiết bị điện, máy công trình.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12-15 triệu (cụ thể trao đổi khi phỏng vấn).
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, sinh nhật, lễ tết, du lịch hàng năm của công ty.
- Hỗ trợ ăn trưa 35k/ ngày.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6: Sáng 8h-12h00, chiều 13h15-17h15
Thứ 7: 8h-12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC

Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 181 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

