Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 189 - 193 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng

- Tìm kiếm nhà cung cấp nước ngoài, hỏi giá, làm hợp đồng, thủ tục nhập hàng về nước.

- Tính giá hàng nhập, hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc mua hàng quốc tế.

- Tập hợp quản lý chứng từ, chi phí, tờ khai, cước vận chuyển liên quan tới lô hàng nhập khẩu.

- Biên dịch tài liệu liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ có 3 năm kinh nghiệm vị trí mua hàng quốc tế

- Am hiểu về thủ tục mua hàng, hải quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng nước ngoài về thiết bị điện, máy công trình.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12-15 triệu (cụ thể trao đổi khi phỏng vấn).

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, sinh nhật, lễ tết, du lịch hàng năm của công ty.

- Hỗ trợ ăn trưa 35k/ ngày.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6: Sáng 8h-12h00, chiều 13h15-17h15

Thứ 7: 8h-12h00

Cách Thức Ứng Tuyển

