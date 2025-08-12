Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURAL QUEEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURAL QUEEN
- Hồ Chí Minh: 235/3 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Chịu trách nhiệm doanh thu của toàn Bộ phận Kinh doanh (Mảng dịch vụ và Đào tạo)
- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho mảng dịch vụ và đào tạo
- Quản lý, đào tạo, đảm bảo KPI và thúc đẩy hiệu suất đội ngũ tư vấn viên, telesale
- Phân tích thị trường, xây dựng các gói combo dịch vụ
- Phối hợp cùng Marketing xây dựng chương trình ưu đãi, content
- Theo dõi doanh số, báo cáo định kỳ tuần/tháng cho cấp trên
- Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới qua hệ thống CRM
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm ít nhất 2–3 năm ở vị trí trưởng nhóm/ Trưởng phòng kinh doanh trong ngành đào tạo – dịch vụ, tuyển sinh
-Cẩn thận, siêng năng, có khả năng xử lý công việc ngoài giờ
-Hiểu về quy trình tư vấn, bán hàng dịch vụ spa
-Có khả năng truyền đạt và đào tạo sale
-Giao tiếp tốt và có khả năng xử lý tình huống, chăm sóc khách hàng.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURAL QUEEN Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập bình quân: 25 - 50 triệu/tháng tùy năng lực
-Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Thưởng Lễ tết, BHXH, BHYT...)
-Cơ hội thăng tiến cao, tăng lương theo thâm niên
-Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURAL QUEEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
