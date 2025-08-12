Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURAL QUEEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 235/3 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm doanh thu của toàn Bộ phận Kinh doanh (Mảng dịch vụ và Đào tạo)

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho mảng dịch vụ và đào tạo

- Quản lý, đào tạo, đảm bảo KPI và thúc đẩy hiệu suất đội ngũ tư vấn viên, telesale

- Phân tích thị trường, xây dựng các gói combo dịch vụ

- Phối hợp cùng Marketing xây dựng chương trình ưu đãi, content

- Theo dõi doanh số, báo cáo định kỳ tuần/tháng cho cấp trên

- Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới qua hệ thống CRM

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các nhóm ngành có liên quan

-Có kinh nghiệm ít nhất 2–3 năm ở vị trí trưởng nhóm/ Trưởng phòng kinh doanh trong ngành đào tạo – dịch vụ, tuyển sinh

-Cẩn thận, siêng năng, có khả năng xử lý công việc ngoài giờ

-Hiểu về quy trình tư vấn, bán hàng dịch vụ spa

-Có khả năng truyền đạt và đào tạo sale

-Giao tiếp tốt và có khả năng xử lý tình huống, chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURAL QUEEN Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng 12-15tr + Hoa hồng theo chính sách công ty (Thương lượng khi phỏng vấn)

-Thu nhập bình quân: 25 - 50 triệu/tháng tùy năng lực

-Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Thưởng Lễ tết, BHXH, BHYT...)

-Cơ hội thăng tiến cao, tăng lương theo thâm niên

-Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURAL QUEEN

