Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURAL QUEEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURAL QUEEN
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURAL QUEEN

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURAL QUEEN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 235/3 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm doanh thu của toàn Bộ phận Kinh doanh (Mảng dịch vụ và Đào tạo)
- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho mảng dịch vụ và đào tạo
- Quản lý, đào tạo, đảm bảo KPI và thúc đẩy hiệu suất đội ngũ tư vấn viên, telesale
- Phân tích thị trường, xây dựng các gói combo dịch vụ
- Phối hợp cùng Marketing xây dựng chương trình ưu đãi, content
- Theo dõi doanh số, báo cáo định kỳ tuần/tháng cho cấp trên
- Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới qua hệ thống CRM

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các nhóm ngành có liên quan
-Có kinh nghiệm ít nhất 2–3 năm ở vị trí trưởng nhóm/ Trưởng phòng kinh doanh trong ngành đào tạo – dịch vụ, tuyển sinh
-Cẩn thận, siêng năng, có khả năng xử lý công việc ngoài giờ
-Hiểu về quy trình tư vấn, bán hàng dịch vụ spa
-Có khả năng truyền đạt và đào tạo sale
-Giao tiếp tốt và có khả năng xử lý tình huống, chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURAL QUEEN Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng 12-15tr + Hoa hồng theo chính sách công ty (Thương lượng khi phỏng vấn)
-Thu nhập bình quân: 25 - 50 triệu/tháng tùy năng lực
-Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Thưởng Lễ tết, BHXH, BHYT...)
-Cơ hội thăng tiến cao, tăng lương theo thâm niên
-Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURAL QUEEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURAL QUEEN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NATURAL QUEEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 61 Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

