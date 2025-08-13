Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH ĐỨC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH ĐỨC

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sô 8 ngách 51 ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chào hàng, lên đơn hàng, theo dõi quá trình giao nhận , thanh toán.
Chốt sổ công nợ khách hàng.
Soát tồn kho thực tế , dự kiến đặt hàng , báo cáo phản hồi khách hàng
Thực hiện yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có mong muốn, đam mê Kinh Doanh , thích bán hàng
Yêu cầu tốt nghiệp tối thiểu từ trung cấp trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm (khi vào sẽ được đào tạo)
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + thưởng doanh số. Tổng lương hàng tháng trung bình 12tr > 15tr triệu. 3 tháng cuối năm 16tr > 20tr và không hạn chế thu nhập.
Được tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, nghỉ Chủ Nhật, Tết theo quy định của Nhà nước.
Thưởng các ngày lễ Tết, tháng 13, đi du lịch hàng năm.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đoàn kết và cùng giúp đỡ nhau để phát triển hơn trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH ĐỨC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH ĐỨC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 ngách 51 Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

