Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH LINGGO EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH LINGGO EDU
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY TNHH LINGGO EDU

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH LINGGO EDU

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 68/6 Nguyễn Tư Giản, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tư vấn – Tuyển sinh (80%)
– Tư vấn các khóa học tiếng Anh – Trung – Hàn – Nhật – AI (online)
– Gọi điện / nhắn tin chăm sóc học viên tiềm năng có nhu cầu
– Theo dõi phản hồi học viên, gửi tài liệu, lịch học thử
– Chốt học viên – ghi nhận vào hệ thống
– Hỗ trợ CTV tuyển sinh (nếu có)
Content TikTok (20%)
– Lên idea video ngắn (15–30s) – giới thiệu khóa học, tình huống học tập
– Viết caption hoặc quay video cơ bản (có thể edit đơn giản)
– Hỗ trợ phát triển kênh TikTok LingGo để thu hút học viên mới

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tư vấn, sale, telesales (ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục).
Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung trên TikTok là một lợi thế lớn.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt: Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Thái độ chuyên nghiệp: Tận tâm, trung thực và có trách nhiệm với công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có hiểu biết hoặc yêu thích các ngôn ngữ là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH LINGGO EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Hoa hồng doanh số (không giới hạn, thưởng nóng khi vượt chỉ tiêu).
Phụ cấp điện thoại, giữ xe,...
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.
Môi trường start up cùng nhau phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LINGGO EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LINGGO EDU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 68/6 Nguyễn Tư Giản, Phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

