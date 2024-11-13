Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập Trên 105 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Calofic
Mức lương
Từ 105 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Khu Công nghiệp Cái Lân, Tp Hạ Long
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 105 Triệu
Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ cho hàng xuất nhập khẩu
Làm thủ tục thông quan
Theo dõi, quản lý hành trình, tiến độ của hàng hóa, sản phẩm. Kiểm soát chất lượng, số lượng của hàng hóa.
Giải quyết những mâu thuẫn, vấn đề phát sinh có liên quan đến hàng hóa, sản phẩm trong quá trình vận chuyển.
Làm báo cáo liên quan đến đơn hàng xuất nhập khẩu
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương Từ 105 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam Tuổi từ 22 đến 35
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Thương mại quốc tế, Kinh tế quốc tế hoặc tương đương
Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực Logistics hoặc Xuất nhập khẩu
Nhanh nhẹn, trung thực và có sự cầu tiến
Tiếng Anh và Tin học Văn phòng khá
Tại Công ty TNHH Calofic Thì Được Hưởng Những Gì
1. Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8h00-17h00)
2. Nghỉ phép: 12 ngày/ năm
3. Được đóng BHYT, BHXH và Bảo hiểm tai nạn 24/24
4. Phúc lợi hàng tháng: Các sản phẩm của công ty (được cung cấp hàng tháng sau thời gian thử việc)
5. Thưởng cuối năm theo năng lực & kết quả làm việc, review năng lực 1 lần/ năm
6. Khám sức khỏe định kỳ, các hoạt động gắn kết
7. Trải nghiệm văn hóa học tập, chia sẻ & phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Calofic
