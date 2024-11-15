Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 20 VSIP II đường số 4, Khu công nghiệp Việt Nam
- Singapore, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
- Issuing shipping document
- Air/ sea shipment booking (via shipping forwarder)
- Customs clearance processing.
- Following the jobs which are assigned by Superior.
- Basic knowledge in export, customer-oriented mind.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu Công Việc
Graduated university: im-export, logistics, foreign trade.
Male/Female, Age: 23-27 years old.
Have experience or fresh is acceptable.
Fair command in English
Basic knowledge in Logistic, good communication, team work, hard working, eager to learn, high responsibility
Tại Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Xe đưa đón
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
