Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 8 - 16 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: xã Trà Lũ, Xuân Trường, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

- Tiếp nhận, đối chiếu các hồ sơ liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến hàng hóa XNK, làm việc với các FWD.

- Làm bộ chứng từ thanh toán quốc tế cho hàng hóa XNK.

- Quản lý, lưu trữ các chứng từ có liên quan trong quá trình XNK.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính: Nam/ nữ. ưu tiên ứng viên nữ

2. Trình độ: Đại học, cao đẳng.

3. Ngoại ngữ: tiếng Anh/ tiếng Trung

4. Thành thạo máy tính: Word, Excel, Powerpoint.

5. Yêu cầu chuyên môn: Có nghiệp vụ về xuất nhập khẩu, hiểu rõ và nắm vững các quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu ngành may mặc.

6. Thành thạo việc lập và xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu

Tại Công ty TNHH Lakeland (VietNam) Industries Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động và chế độ đãi ngộ của công ty hiện hành.

Tham giao BHXH từ tháng thử việc

Du lịch

Thưởng lương tháng 13

Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện

Có cơ hội phát triển trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lakeland (VietNam) Industries

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin