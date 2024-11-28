Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 8 - 16 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Lakeland (VietNam) Industries
Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định: xã Trà Lũ, Xuân Trường, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 16 Triệu
- Tiếp nhận, đối chiếu các hồ sơ liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến hàng hóa XNK, làm việc với các FWD.
- Làm bộ chứng từ thanh toán quốc tế cho hàng hóa XNK.
- Quản lý, lưu trữ các chứng từ có liên quan trong quá trình XNK.
Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Giới tính: Nam/ nữ. ưu tiên ứng viên nữ
2. Trình độ: Đại học, cao đẳng.
3. Ngoại ngữ: tiếng Anh/ tiếng Trung
4. Thành thạo máy tính: Word, Excel, Powerpoint.
5. Yêu cầu chuyên môn: Có nghiệp vụ về xuất nhập khẩu, hiểu rõ và nắm vững các quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu ngành may mặc.
6. Thành thạo việc lập và xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu
Tại Công ty TNHH Lakeland (VietNam) Industries Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động và chế độ đãi ngộ của công ty hiện hành.
Tham giao BHXH từ tháng thử việc
Du lịch
Thưởng lương tháng 13
Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện
Có cơ hội phát triển trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lakeland (VietNam) Industries
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
