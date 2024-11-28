Tuyển Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 274 đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Ngô Quyền, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Cung cấp báo giá linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của khách hàng Trung Quốc
Chỉ dẫn giao hàng (Shipping instruction) cho bộ phận vận hành, phù hợp với các yêu cầu đặc thù của thị trường Trung Quốc.
Hỗ trợ tuân thủ chỉ dẫn giao hàng và các quy trình SOP liên quan đến khách hàng Trung Quốc.
Phối hợp nội bộ với các thành viên trong nhóm để thực hiện các báo cáo liên quan (hoạt động kinh doanh, bảng điều khiển CRM, báo cáo kinh doanh hàng tháng/tuần, biên bản họp...), đảm bảo dữ liệu chính xác và sát thực tế.
Hỗ trợ cho Quản lý hoặc đồng nghiệp kinh doanh trong việc kết nối với khách hàng Trung Quốc, các bên liên quan nội bộ và bên ngoài khi cần thiết.
Quản lý và điều phối các quy trình báo giá phức tạp cũng như triển khai các kế hoạch kinh doanh liên quan đến thị trường Trung Quốc.
Đảm bảo giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả cho các khách hàng Trung Quốc được phân công.
Hỗ trợ giữ chân khách hàng Trung Quốc thông qua quản lý mối quan hệ chủ động và giải quyết vấn đề tập trung (kết hợp với bộ phận vận hành).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Xuất nhập khẩu, Logistics hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giao nhận vận tải, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh & Thương mại.
Có kiến thức vững về thương mại quốc tế, giao nhận vận tải, quy trình xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan.
Định hướng khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giải quyết xung đột, xử lý vấn đề và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng phân tích và tổ chức công việc tốt.
Sử dụng thành thạo tiếng Trung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Thỏa thuận
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật quy định (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết...).
Chế độ đãi ngộ tốt: định kỳ 1 năm tăng lương 1 lần, lương tháng 13, thưởng lễ tết, du lịch trong và ngoài nước, hỗ trợ ăn trưa, công tác phí...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển, đồng nghiệp vui vẻ thân thiện
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tham quan thực tế tại các cảng sân bay, kho bãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

