Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Lô D1, Khu Công Nghiệp Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Hải Phòng, Việt Nam, Huyện An Dương

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn cho khách hàng và phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng trong và ngoài nước

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng

- Trực tiếp theo dõi các hồ sơ xuất nhập liên quan, hoàn tất quá trình, thủ tục hải quan cho Cty thực hiện nhập/xuất hàng hóa ra nước ngoài theo từng hợp đồng

- Nhận thông tin phản hồi của khách hàng về tiến độ cũng như chất lượng sản phẩm báo cáo Trưởng – Phó phòng kinh doanh

- Chủ động giao dịch với khách hàng được phân công, chăm sóc sau bán hàng và tìm kiếm khách hàng mới

- Kiểm tra hàng hóa khi giao nhận, làm các thủ tục xuất hàng, nhập hàng lỗi khách trả về

- Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên điều động

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành kinh doanh, Logistics.

- Tiếng anh thành thạo

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở Công ty sản xuất bao bì, có bằng lái xe ô tô.

- Bao quát công việc, xử lý tình huống linh hoạt, chủ động.

- Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao.

- Giới tính Nam, Nữ: tuổi từ 21 – 35

Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì VLC Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì VLC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.