Tuyển Biên phiên dịch Công ty cổ phần đầu tư VJC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Yên Phong

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Phiên dịch tiếng Hàn cho các phòng ban trong công ty Trợ lý giám đốc nhà máy Cầu nối thông tin giữa trụ sở chính tại Hàn Quốc và nhà máy tại Việt Nam Hỗ trợ các công việc khác của phòng nhân sự Cụ thể trao đổi tại buổi phỏng vấn Làm việc thư 2-6, nghỉ tất cả thứ 7 và CN

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ, độ tuổi dưới 32 Cử nhân ngành ngôn ngữ Hàn hoặc các chuyên ngành liên quan. Thành thạo tiếng Hàn 4 kỹ năng, tiếng Anh trung cấp Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thương lượng theo năng lực Thưởng: tháng lương 13 (cố định) + tháng lương 14, 15 (nếu công ty đạt lợi nhuận). Đóng BHXH nguyên lương Bảo hiểm tai nạn, sức khỏe cho bản thân và vợ/chồng. Nghỉ hè: 5 ngày/năm và 3 ngày nghỉ hưởng nguyên lương khác. Môi trường làm việc năng động, nhân viên thân thiện. Có xe đưa đón tại Hà Nội, Đông Anh, Sóc Sơn. Lĩnh vực: cung cấp giải pháp tổng thể về hệ thống điện, tự động hóa...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.