Tuyển Biên phiên dịch Công ty cổ phần đầu tư VJC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC
- Bắc Ninh: Yên Phong
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 17 - 25 Triệu
Phiên dịch tiếng Hàn cho các phòng ban trong công ty
Trợ lý giám đốc nhà máy
Cầu nối thông tin giữa trụ sở chính tại Hàn Quốc và nhà máy tại Việt Nam
Hỗ trợ các công việc khác của phòng nhân sự
Cụ thể trao đổi tại buổi phỏng vấn
Làm việc thư 2-6, nghỉ tất cả thứ 7 và CN
Phiên dịch tiếng Hàn cho các phòng ban trong công ty
Trợ lý giám đốc nhà máy
Cầu nối thông tin giữa trụ sở chính tại Hàn Quốc và nhà máy tại Việt Nam
Hỗ trợ các công việc khác của phòng nhân sự
Cụ thể trao đổi tại buổi phỏng vấn
Làm việc thư 2-6, nghỉ tất cả thứ 7 và CN
Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ, độ tuổi dưới 32
Cử nhân ngành ngôn ngữ Hàn hoặc các chuyên ngành liên quan.
Thành thạo tiếng Hàn 4 kỹ năng, tiếng Anh trung cấp
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thương lượng theo năng lực
Thưởng: tháng lương 13 (cố định) + tháng lương 14, 15 (nếu công ty đạt lợi nhuận).
Đóng BHXH nguyên lương
Bảo hiểm tai nạn, sức khỏe cho bản thân và vợ/chồng.
Nghỉ hè: 5 ngày/năm và 3 ngày nghỉ hưởng nguyên lương khác.
Môi trường làm việc năng động, nhân viên thân thiện.
Có xe đưa đón tại Hà Nội, Đông Anh, Sóc Sơn.
Lĩnh vực: cung cấp giải pháp tổng thể về hệ thống điện, tự động hóa...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI