Tuyển Tester FREETALK ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

FREETALK ENGLISH
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
FREETALK ENGLISH

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại FREETALK ENGLISH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Bắc Ninh ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận các ca đã được đặt lịch test của học viên từ bộ phận tư vấn tuyển sinh
Cung cấp cho học viên một buổi học trải nghiệm, để học viên cảm nhận được phương pháp học tập tại Freetalk English
Kiểm tra và đánh giá trình độ Tiếng Anh của học viên.
Chỉnh sửa, cung cấp kiến thức và phương pháp học cho học viên.
Trả kết quả test lại cho bộ phận để xây dựng lộ trình học cho học viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng nói tương đương 6.5 IELTS.
Có chứng chỉ ( TOEIC, IELTS,...) là một lợi thế
Không yêu cầu kinh nghiệm, được training từ đầu
Có laptop và đường truyền ổn định.
Trung thực, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập.
Kỹ năng liên nhân, giao tiếp tốt và có kiến thức chuyên môn hẹp ( định hướng học viên)

Tại FREETALK ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại nhà.
Tối thiểu 10h/tuần. Ca tối từ: 18h - 22h30 các ngày trong tuần, 8h - 22h30 thứ Bảy và Chủ Nhật.
Đăng ký lịch làm việc theo tuần.
Lương theo ca test (30 phút/ ca), thực tế dao động từ 60k - 140k/h
Thu nhập: 2.500.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng, dựa trên kết quả làm việc.
Được cung cấp học liệu có sẵn.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Hỗ trợ dấu thực tập sau 3 tháng làm việc
Được training kỹ năng và khả năng tiếng Anh thường xuyên để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FREETALK ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FREETALK ENGLISH

FREETALK ENGLISH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng đại diện: Tầng 9, 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

