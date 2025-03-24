Tuyển Tester FREETALK ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh - Bắc Ninh ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận các ca đã được đặt lịch test của học viên từ bộ phận tư vấn tuyển sinh

Cung cấp cho học viên một buổi học trải nghiệm, để học viên cảm nhận được phương pháp học tập tại Freetalk English

Kiểm tra và đánh giá trình độ Tiếng Anh của học viên.

Chỉnh sửa, cung cấp kiến thức và phương pháp học cho học viên.

Trả kết quả test lại cho bộ phận để xây dựng lộ trình học cho học viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng nói tương đương 6.5 IELTS.

Có chứng chỉ ( TOEIC, IELTS,...) là một lợi thế

Không yêu cầu kinh nghiệm, được training từ đầu

Có laptop và đường truyền ổn định.

Trung thực, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập.

Kỹ năng liên nhân, giao tiếp tốt và có kiến thức chuyên môn hẹp ( định hướng học viên)

Tại FREETALK ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại nhà.

Tối thiểu 10h/tuần. Ca tối từ: 18h - 22h30 các ngày trong tuần, 8h - 22h30 thứ Bảy và Chủ Nhật.

Đăng ký lịch làm việc theo tuần.

Lương theo ca test (30 phút/ ca), thực tế dao động từ 60k - 140k/h

Thu nhập: 2.500.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng, dựa trên kết quả làm việc.

Được cung cấp học liệu có sẵn.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Hỗ trợ dấu thực tập sau 3 tháng làm việc

Được training kỹ năng và khả năng tiếng Anh thường xuyên để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FREETALK ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin