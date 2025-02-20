Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 1,000 USD

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Mức lương
Từ 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: KCN Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Từ 1,000 USD

- Biên dịch, phiên dịch tài liệu - văn kiện
- Quản ký lưu trình OA, SAP hệ thống
- Đối ứng khách hàng đến đánh giá hoặc tham quan nhà máy
- Thực hiện báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu
- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Sử dụng tốt tiếng Hàn trong công việc (tương đương HSK4 và Topik 5)
- Đã có kinh nghiệm biên phiên dịch là một lợi thế (không bắt buộc)
- Sử dụng tốt tin học văn phòng
- Nhanh nhẹn, chủ động học hỏi, có ý thức trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô R(R2) KCN Quang Châu-Việt Yên-Bắc Giang.

