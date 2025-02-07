Tuyển Quản lý Goertek Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Tham gia bảo hiểm ngay từ tháng làm việc đầu tiên Ngoài phép năm, được nghỉ thêm 4h/tháng Xét tăng lương,cấp bậc hàng năm, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý phân loại thuế quan (phân loại HS xuất nhập khẩu, quản lý mã số hải quan xuất nhập khẩu, quản lý sổ sách hải quan)

2. Quản lý nhập xuất kho ngoại quan, quản lý so sánh xuất nhập khẩu, quản lý thiết bị ngoại quan

3. Quản lý phế liệu

4. Giấy chứng nhận rà soát, quản lý xuất xứ

5. Quản lý khấu trừ/quản lý hoàn thuế

6. Nghiên cứu, tổ chức, tổng hợp, giải thích và đào tạo các quy định pháp luật hải quan có liên quan

7. Quản lý quy trình

8. Quản lý tuân thủ hải quan và kiểm soát nội bộ

9. Quản lý KPI ngoại quan hàng tháng/quý/nửa năm/năm

10. Lập/xem xét báo cáo thường niên

Yêu Cầu Công Việc

1. Ưu tiên những người chuyên ngành hải quan, có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực an ninh thương mại, am hiểu nghiệp vụ xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, quản lý kế toán, quản lý tuân thủ, phân loại thuế. với những người có kinh nghiệm học tập tại Trung Quốc;

2. Biết song ngữ tiếng Trung và tiếng Việt;

3. Bằng cử nhân trở lên.

4. Khả năng chịu áp lực tốt, kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng điều phối bộ phận và kỹ năng làm việc nhóm

5. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

