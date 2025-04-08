Tuyển Giáo viên tiếng Anh VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 15 Triệu

VUIHOC.vn
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại VUIHOC.vn

Mức lương
2 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Bắc Ninh ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 2 - 15 Triệu

Giảng dạy tiếng Anh trực tuyến mô hình 1:1/1:4 cho học sinh lớp 2-8 qua phần mềm ClassIn. (Dạy ngữ pháp + tiếng anh THCS)
Giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa Global Success (Kết nối tri thức với cuộc sống), công ty sẽ cung cấp 100% giáo trình, học liệu.
Thời lượng 1 lớp học: 45 phút
Nhận xét ngắn gọn về tình hình học tập của học sinh sau mỗi buổi học.
Báo cáo tình hình công việc tới Chuyên viên quản lý chất lượng theo quy định & khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2 trở lên.
Khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm giảng dạy gia sư, online, dạy học tại các trung tâm và các trường cho học sinh THCS.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm dạy qua zoom, google meet và các phần mềm E-learning.
Thời gian làm việc:
Lựa chọn ca trong khung thời gian: 18h00 - 21h30 T2 - CN (đăng ký theo ca, linh động theo lịch cá nhân).
Giáo viên cần đáp ứng tối thiểu 8 tiếng/tuần vào khung giờ vàng (19h00 - 21h00) và cam kết đi cùng học sinh đến hết chu kỳ khóa học (3 tháng hoặc 6 tháng).
cam kết đi cùng học sinh đến hết chu kỳ khóa học (3 tháng hoặc 6 tháng).

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 85.000 VNĐ/ giờ + bonus
Thu nhập: 2-15tr++/tháng
Hệ thống chương trình, học liệu chất lượng cao
Giáo viên sẽ được hệ thống chuyên môn, vận hành của VUIHOC hỗ trợ trong quá trình giảng dạy, đăng ký lớp, giải đáp phúc lợi cho giáo viên
Cơ hội làm việc trong môi trường Edtech trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình.
Được chủ động trong công việc (thời gian, địa điểm).
Không mất bất kỳ chi phí nào trong quá trình ứng tuyển và giảng dạy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VUIHOC.vn

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

