Tuyển Giáo viên tiếng Anh VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 15 Triệu

Mức lương 2 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh - Bắc Ninh ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 2 - 15 Triệu

Giảng dạy tiếng Anh trực tuyến mô hình 1:1/1:4 cho học sinh lớp 2-8 qua phần mềm ClassIn. (Dạy ngữ pháp + tiếng anh THCS)

Giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa Global Success (Kết nối tri thức với cuộc sống), công ty sẽ cung cấp 100% giáo trình, học liệu.

Thời lượng 1 lớp học: 45 phút

Nhận xét ngắn gọn về tình hình học tập của học sinh sau mỗi buổi học.

Báo cáo tình hình công việc tới Chuyên viên quản lý chất lượng theo quy định & khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2 trở lên.

Khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm giảng dạy gia sư, online, dạy học tại các trung tâm và các trường cho học sinh THCS.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm dạy qua zoom, google meet và các phần mềm E-learning.

Thời gian làm việc:

Lựa chọn ca trong khung thời gian: 18h00 - 21h30 T2 - CN (đăng ký theo ca, linh động theo lịch cá nhân).

Giáo viên cần đáp ứng tối thiểu 8 tiếng/tuần vào khung giờ vàng (19h00 - 21h00) và cam kết đi cùng học sinh đến hết chu kỳ khóa học (3 tháng hoặc 6 tháng).

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 85.000 VNĐ/ giờ + bonus

Thu nhập: 2-15tr++/tháng

Hệ thống chương trình, học liệu chất lượng cao

Giáo viên sẽ được hệ thống chuyên môn, vận hành của VUIHOC hỗ trợ trong quá trình giảng dạy, đăng ký lớp, giải đáp phúc lợi cho giáo viên

Cơ hội làm việc trong môi trường Edtech trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình.

Được chủ động trong công việc (thời gian, địa điểm).

Không mất bất kỳ chi phí nào trong quá trình ứng tuyển và giảng dạy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

