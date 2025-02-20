Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 700 USD

Mức lương Từ 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Từ 700 USD

1. Thiết lập tiêu chuẩn, quy trình chất lượng SIP, QCP

2. Kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn, chủ trì kế hoạch audit, kiểm tra chất lượng theo định kỳ

3. Xác nhận lỗi sản phẩm phát sinh, phân tích, tìm hiểu nguyên nhân

4. Xây dựng kế hoạch cải tiến (ngắn hạn, dài hạn)

5. Thống kê, phân tích dữ liệu tỉ lệ lỗi, đánh giá FMEA (rủi ro tiềm ẩn), ngăn ngừa mối nguy

6. Cải tiên quy trình, đào tạo hệ thống cho nhân viên QC

7. Chịu trách nhiệm đối ứng khách hàng chất lượng, thực hiện báo cáo chất lượng theo định kỳ: 8D, OBA, FACA

1. Tiếng Trung giao tiếp tốt trở lên.

2. Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành.

3. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm chất lượng công ty điện tử.

4. Sử dụng tốt tin học văn phòng excel, ppt, các công cụ kiểm soát chất lượng: PDCA, 7QC

5. Khả năng chịu áp lực trong công việc.

