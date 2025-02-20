Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 700 USD

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 700 USD

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Mức lương
Từ 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: KCN Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Từ 700 USD

1. Thiết lập tiêu chuẩn, quy trình chất lượng SIP, QCP
2. Kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn, chủ trì kế hoạch audit, kiểm tra chất lượng theo định kỳ
3. Xác nhận lỗi sản phẩm phát sinh, phân tích, tìm hiểu nguyên nhân
4. Xây dựng kế hoạch cải tiến (ngắn hạn, dài hạn)
5. Thống kê, phân tích dữ liệu tỉ lệ lỗi, đánh giá FMEA (rủi ro tiềm ẩn), ngăn ngừa mối nguy
6. Cải tiên quy trình, đào tạo hệ thống cho nhân viên QC
7. Chịu trách nhiệm đối ứng khách hàng chất lượng, thực hiện báo cáo chất lượng theo định kỳ: 8D, OBA, FACA

Với Mức Lương Từ 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tiếng Trung giao tiếp tốt trở lên.
2. Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành.
3. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm chất lượng công ty điện tử.
4. Sử dụng tốt tin học văn phòng excel, ppt, các công cụ kiểm soát chất lượng: PDCA, 7QC
5. Khả năng chịu áp lực trong công việc.

Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô R(R2) KCN Quang Châu-Việt Yên-Bắc Giang.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

