Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trần Hưng Đạo, Quận 5

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 18 Triệu

- Giúp việc cho Chủ tịch HĐQT, chỉ đạo và theo dõi việc lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của các phòng ban.
- Phối hợp với các bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao.
- Giúp Chủ tịch HĐQT theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định của Giám đốc.
- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận, các khoa xin ý kiến trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.
- Gởi tài liệu và lưu giữ tài liệu, công văn, hồ sơ theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT.
- Truyền đạt thông tin của Chủ tịch HĐQT tới các bộ phận và các khoa liên quan, đồng thời nhận thông tin phản hồi cho Chủ tịch HĐQT.
- Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các bộ phận và các khoa theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT.
- Cầu nối liên hệ giữa các thành viên với ban Giám đốc công ty
- Tiếp nhận, đăng ký, sắp xếp lịch làm việc, lịch công tác và thông báo nhắc việc cho Chủ tịch HĐQT hàng tuần/hàng tháng.
- Ghi chép và sắp xếp các chương trình, thời gian họp của Chủ tịch HĐQT và các đối tác.
- Tham gia các chuyến đi công tác cùng Chủ tịch HĐQT và tiếp các đoàn khách, đối tác, ban ngành.
- Thông dịch, biên dịch, hỗ trợ cho Chủ tịch HĐQT trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với các cơ quan chức năng khi được phân công.
- Tham gia tổ chức, lập kế hoạch, chương trình, tổ chức hội nghị, hội thảo, họp Hội nghị, họp giao ban và tổng kết. Lập danh sách thành phần tham dự, khách mời và thông báo nội dung, địa điểm. Chuẩn bị tài liệu và phân phối tài liệu tới các thành viên cuộc họp của Giám đốc. Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản cuộc họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp.
- Tiếp đón khách hàng và các đối tác theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT.
- Dịch và soạn thảo các tài liệu văn bản bằng tiếng Anh, tiếng Việt theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT.
- Quản lý, lưu trữ các tài liệu của Chủ tịch HĐQT.
- Quản lý các hồ sơ quản trị công ty và các quy định khác theo sự phân công điều động của Chủ tịch HĐQT.
- Hỗ trợ phòng Hành chánh Nhân sự trong việc thực hiện các chỉ thị của Chủ tịch HĐQT.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, luật, tài chính, kinh tế, ngoại thương, ngoại ngữ.
- Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 02 năm trong công tác thư ký, trợ lý.
- Thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng đánh máy tốc ký.
- Tiếng Anh lưu loát
- Ưu tiên ứng viên: Nữ
- Ngoại hình: Chuyên nghiệp, ưa nhìn.
- Tình trạng gia đình: Ưu tiên cho người không bị vướng bận con cái.
- Có kỹ năng giao tiếp và ngoại giao tốt.
- Khả năng giải quyết vấn đề,năng động, sáng tạo, làm việc dưới áp lực cao
- Có tinh thần trách nhiệm cao và có thể đi công tác xa

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, trên 18tr.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
- Tham gia các hoạt động của công ty, lễ Tết, team building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 32D Thủ khoa huân, p. bến thành, q.1, tp. hcm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

