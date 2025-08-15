Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN EPICGOLD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Thu thập, kiểm tra, hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến thu chi, mua bán, ngân hàng.

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.

Thực hiện các giao dịch với ngân hàng như nộp tiền, rút tiền, chuyển khoản.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán.

Quản lý Sổ sách và Báo cáo:

Theo dõi và quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp.

Lập các báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN,...).

Tổng hợp số liệu để lập báo cáo tài chính cuối kỳ (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh).

Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách khoa học.

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn.

Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục tiếp nhận nhân viên mới.

Tham gia vào quá trình hội nhập, đào tạo cơ bản cho nhân viên mới.

Quản lý hồ sơ và Chế độ đãi ngộ:

Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên.

Tính lương, thưởng, phụ cấp hàng tháng cho nhân viên.

Theo dõi và làm thủ tục liên quan đến các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên.

Giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, thôi việc theo quy định của pháp luật.

Công tác Hành chính Văn phòng:

Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.

Tổ chức các sự kiện nội bộ của công ty (sinh nhật, team building, liên hoan,...).

Quản lý các công văn, giấy tờ đến và đi.

Kinh nghiệm từ 2 năm vị trí kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Fast,...) và tin học văn phòng (Word, Excel).

Nắm vững các quy định của pháp luật về Kế toán, Thuế, Lao động.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc và giải quyết vấn đề tốt.

Thưởng KPI hằng năm tùy theo kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành chỉ tiêu cá nhân và công ty.

Lương cố định, môi trường làm việc ổn định

Môi trường làm việc cực kỳ trẻ trung thân thiện, cởi mở, hòa đồng.

Tham gia các hoạt động du lịch cùng công ty, teambuilding

