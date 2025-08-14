Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Golden Field, Số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Công việc hành chính
 Phối hợp với các bộ phận thực hiện các công việc liên quan đến công tác hành chính, nhân sự
 Tiếp nhận và xử lý các vấn đề trong quan hệ lao động để duy trì và phát triển văn hóa Công ty
 Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: Lập hợp đồng lao động, thanh
lý Hợp đồng lao động, quản lý lưu trữ hồ sơ nhân viên
 Thực hiện công tác văn thư lưu trữ trong Công ty theo quy định. Soạn thảo các văn bản hành chính
nội bộ: Quyết định, thông báo
2. Quản lý chấm công, thời gian làm việc của nhân viên
 Giám sát thời gian làm việc của nhân viên, công nhân nhằm kịp thời xử lý, ghi nhận các trường hợp
như nghỉ phép, chế độ, Bảo hiểm xã hội
 Hàng tháng, cần tổng hợp và tính toán thời gian làm việc thực tế của các nhân viên để phục vụ công
tác chi trả lương, thưởng
3. Quản lý tài sản, thiết bị văn phòng, tài sản thiết bị của Công ty
 Thực hiện các công việc hành chính: văn phòng phẩm, mua sắm dụng cụ, tài sản, thiết bị phục vụ
hoạt động văn phòng công ty, nước uống, đồ lễ,...
 Tham gia công tác tổ chức các hoạt động, sự kiện của công ty: sinh nhật, ngày lễ, kỷ niệm, công tác
thăm hỏi các trường hợp ốm đau, hiếu, hỷ, vv...
4. Quản lý các chi phí hành chính của doanh nghiệp
 Thanh toán chi phí phục vụ kinh doanh, sản xuất doanh nghiệp như phí chuyển phát nhanh, hóa đơn
điện nước, internet, thuê văn phòng, văn phòng phẩm, … và cả chi phí tiếp khách ( đảm bảo các chi
phí cần đúng quy định, đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo tháng)
5. Cung cấp văn phòng phẩm, vật tư cần thiết cho các phòng ban
 Mua, sửa chữa trang thiết bị máy móc, VPP nhằm đảm bảo hoạt động cho các phòng ban.
 Lên kế hoạch, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị định kỳ.
6. Tổng hợp, lưu trữ, quản lý thông tin
 Mọi thông tin về công tác hành chính, biên bản các cuộc họp và quản lý, khai thác cơ sở vật chất
của doanh nghiệp đều được phòng hành chính bảo mật và lưu trữ đầy đủ.
 Lưu trữ, quản lý thông tin là một phần công việc của hành chính nhân sự tổng hợp
 Việc sao chép, in ấn tài liệu, hồ sơ theo sự phê duyệt của ban giám đốc hoặc bộ phận quản lý có
thẩm quyền.
 Bên cạnh đó, khi có những thông tin không tốt, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, kinh doanh
của doanh nghiệp thì phòng hành chính tổng hợp sẽ xử lý theo sự phân công của ban lãnh đạo
7. Xây dựng kế hoạch du lịch, nghỉ dưỡng thường niên
 Để xuất, lên kế hoạch du lịch nghỉ dưỡng và trình ban giám đốc phê duyệt kế hoạch
 Công tác chuẩn bị, tổ chức, thông báo cho toàn thể nhân viên công ty kế hoạch triển khai
8. Lên kế hoạch tổ chức khen thưởng, tổng kết, liên hoan Đảm bảo đời sống tinh thần cho người lao động trong công ty: tặng quà, tổ chức sinh nhật tháng
cho nhân viên; khen thưởng, tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, liên hoan,
tổng kết cuối năm, …
9. Công việc tuyển dụng
 Phân tích nhu cầu nhân lực: Chuyên viên tuyển dụng cần thu thập và phân tích thông tin về nhu cầu
nhân sự từ các phòng ban. Việc này bao gồm xác định vị trí, số lượng nhân viên mới cần tuyển và
thời gian dự kiến tuyển dụng
 Lập kế hoạch chi tiết: Xác định ngân sách, kênh tuyển dụng và thời gian thực hiện, đồng thời điều
phối và triển khai kế hoạch một cách hiệu quả
 Quản lý quy trình phỏng vấn: Điều phối các buổi phỏng vấn, từ việc sắp xếp lịch trình đến quản lý
quá trình phỏng vấn và đánh giá kết quả
 Gửi thông tin chi tiết: Thông báo về lịch phỏng vấn và hướng dẫn ứng viên chuẩn bị trước buổi
phỏng vấn. Sau đó, thông báo kết quả và gửi thư cảm ơn đến những ứng viên không trúng tuyển.
10. Thực hiện công tác tuyển dụng:
 Tiếp nhận các JD tuyển dụng của các phòng ban trong công ty, Lập kế hoạch tuyển dụng, Đăng
tuyển trên trang tuyển dụng : Top Cv, Vietnamwork…
 Soạn thảo thông báo tuyển dụng nội bộ thông báo cho toàn công ty đăng tuyển trên các nền tảng
 Chuyển CV nhân sự ứng tuyển cho bộ phận có nhu cầu cần tuyển dụng để sàng lọc hồ sơ và lên kế
hoạch phỏng vấn ứng viên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

 Tốt nghiệp: Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành liên quan
 Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 2 năm trở lên
 Thành thạo sử dụng tin học văn phòng : MS Word, MS Powerpoint, MS Excel
 Kỹ năng giao tiếp tốt, tính cách vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, chịu được áp lực công việc
 Chăm chỉ, chịu khó, chủ động, chịu trách nhiệm công việc được giao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

 Mức lương: 8tr-10tr tùy năng lực ( Theo thỏa thuận)
 Phụ cấp bao gồm: Gửi xe, công cụ làm việc
 Thưởng năm theo kết quả kinh doanh của công ty
 Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Công ty
 Du lịch, Team buidinh, nghỉ phép, Phụ cấp Well- being
 Môi trường trẻ trung, năng động, hòa đồng và được trao quyền

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 24 nguyễn cơ thạch, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

