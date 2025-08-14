Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

1. Công việc hành chính

 Phối hợp với các bộ phận thực hiện các công việc liên quan đến công tác hành chính, nhân sự

 Tiếp nhận và xử lý các vấn đề trong quan hệ lao động để duy trì và phát triển văn hóa Công ty

 Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: Lập hợp đồng lao động, thanh

lý Hợp đồng lao động, quản lý lưu trữ hồ sơ nhân viên

 Thực hiện công tác văn thư lưu trữ trong Công ty theo quy định. Soạn thảo các văn bản hành chính

nội bộ: Quyết định, thông báo

2. Quản lý chấm công, thời gian làm việc của nhân viên

 Giám sát thời gian làm việc của nhân viên, công nhân nhằm kịp thời xử lý, ghi nhận các trường hợp

như nghỉ phép, chế độ, Bảo hiểm xã hội

 Hàng tháng, cần tổng hợp và tính toán thời gian làm việc thực tế của các nhân viên để phục vụ công

tác chi trả lương, thưởng

3. Quản lý tài sản, thiết bị văn phòng, tài sản thiết bị của Công ty

 Thực hiện các công việc hành chính: văn phòng phẩm, mua sắm dụng cụ, tài sản, thiết bị phục vụ

hoạt động văn phòng công ty, nước uống, đồ lễ,...

 Tham gia công tác tổ chức các hoạt động, sự kiện của công ty: sinh nhật, ngày lễ, kỷ niệm, công tác

thăm hỏi các trường hợp ốm đau, hiếu, hỷ, vv...

4. Quản lý các chi phí hành chính của doanh nghiệp

 Thanh toán chi phí phục vụ kinh doanh, sản xuất doanh nghiệp như phí chuyển phát nhanh, hóa đơn

điện nước, internet, thuê văn phòng, văn phòng phẩm, … và cả chi phí tiếp khách ( đảm bảo các chi

phí cần đúng quy định, đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo tháng)

5. Cung cấp văn phòng phẩm, vật tư cần thiết cho các phòng ban

 Mua, sửa chữa trang thiết bị máy móc, VPP nhằm đảm bảo hoạt động cho các phòng ban.

 Lên kế hoạch, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị định kỳ.

6. Tổng hợp, lưu trữ, quản lý thông tin

 Mọi thông tin về công tác hành chính, biên bản các cuộc họp và quản lý, khai thác cơ sở vật chất

của doanh nghiệp đều được phòng hành chính bảo mật và lưu trữ đầy đủ.

 Lưu trữ, quản lý thông tin là một phần công việc của hành chính nhân sự tổng hợp

 Việc sao chép, in ấn tài liệu, hồ sơ theo sự phê duyệt của ban giám đốc hoặc bộ phận quản lý có

thẩm quyền.

 Bên cạnh đó, khi có những thông tin không tốt, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, kinh doanh

của doanh nghiệp thì phòng hành chính tổng hợp sẽ xử lý theo sự phân công của ban lãnh đạo

7. Xây dựng kế hoạch du lịch, nghỉ dưỡng thường niên

 Để xuất, lên kế hoạch du lịch nghỉ dưỡng và trình ban giám đốc phê duyệt kế hoạch

 Công tác chuẩn bị, tổ chức, thông báo cho toàn thể nhân viên công ty kế hoạch triển khai

8. Lên kế hoạch tổ chức khen thưởng, tổng kết, liên hoan Đảm bảo đời sống tinh thần cho người lao động trong công ty: tặng quà, tổ chức sinh nhật tháng

cho nhân viên; khen thưởng, tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, liên hoan,

tổng kết cuối năm, …

9. Công việc tuyển dụng

 Phân tích nhu cầu nhân lực: Chuyên viên tuyển dụng cần thu thập và phân tích thông tin về nhu cầu

nhân sự từ các phòng ban. Việc này bao gồm xác định vị trí, số lượng nhân viên mới cần tuyển và

thời gian dự kiến tuyển dụng

 Lập kế hoạch chi tiết: Xác định ngân sách, kênh tuyển dụng và thời gian thực hiện, đồng thời điều

phối và triển khai kế hoạch một cách hiệu quả

 Quản lý quy trình phỏng vấn: Điều phối các buổi phỏng vấn, từ việc sắp xếp lịch trình đến quản lý

quá trình phỏng vấn và đánh giá kết quả

 Gửi thông tin chi tiết: Thông báo về lịch phỏng vấn và hướng dẫn ứng viên chuẩn bị trước buổi

phỏng vấn. Sau đó, thông báo kết quả và gửi thư cảm ơn đến những ứng viên không trúng tuyển.

10. Thực hiện công tác tuyển dụng:

 Tiếp nhận các JD tuyển dụng của các phòng ban trong công ty, Lập kế hoạch tuyển dụng, Đăng

tuyển trên trang tuyển dụng : Top Cv, Vietnamwork…

 Soạn thảo thông báo tuyển dụng nội bộ thông báo cho toàn công ty đăng tuyển trên các nền tảng

 Chuyển CV nhân sự ứng tuyển cho bộ phận có nhu cầu cần tuyển dụng để sàng lọc hồ sơ và lên kế

hoạch phỏng vấn ứng viên