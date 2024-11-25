Tuyển Bốc xếp/Giao hàng Công Ty TNHH Phúc Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 930 Đường G, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Sắp xếp kho bãi, giữ gìn, đảm bảo an toàn cho hàng hóa, thiết bị tại kho.

Đóng gói, kiểm tra, bảo đảm hàng hóa được xuất/nhập nhanh chóng, chính xác, tuân thủ theo đúng quy trình.

Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất của kho để có những đề xuất kịp thời, luôn gọn gàng ngăn nắp.

Thực hiện phun diệt côn trùng theo đúng định kỳ, đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm kho từ 6 tháng.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Trung thực, chịu khó và muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty TNHH Phúc Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ, Tết, trung thu, sinh nhật,...+ lương tháng 13

Được tham gia Company Trip, Tiệc Giáng Sinh, Tiệc Tân Niên,..

Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm.

12 ngày phép có lương.

Phụ cấp thâm niên sau 3 năm gắn bó.

Chế độ nghỉ phép, lễ tết, đám cưới, ma chay theo đúng quy định hiện hành.

Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ

Ưu đãi 40% - 45% mua sản phẩm khi lên chính thức.

Du lịch: 1 năm/lần.

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Bảy (8h00 - 17h00)

Nơi làm việc: Số 930 Đường G, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức.

Số 930 Đường G, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phúc Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin