Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Dân Cư Lakeview City, Số 1 - 3, Đường Số 17, Khu phố 18, Phường Bình Trưng, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Ghi nhận chi phí, trích khấu hao, phân bổ trong tháng

- Đối soát các tài khoản chi tiết đến tổng hợp.

- Báo cáo quản trị hàng tháng cho BGD

- Báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN định kỳ

- Hoạch toán lương, BHXH, Thuế TNCN

- Tổng hợp doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính để lập báo cáo hàng tháng

- Thực hiện các công việc khác theo yc BGD

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, quản trị tài chính,...

-Có chứng chỉ kế toán trưởng

-Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa

- Nữ Kinh nghiệm 3 năm trở lên vị trí tương đương

-Nắm vững chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, luật kế toán, luật thuế

-Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập : 14.000.000 - 20.000.000 (tùy theo năng lực của ứng viên)

-Thưởng các ngày lễ tết trong năm, KPIs năm

-Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của pháp luật hiện hành

-Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc hiện đại

-Các chính sách phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin