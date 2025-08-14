Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà CityHouse 100A Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình để đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng

- Tiếp nhận tất cả đơn hàng (qua tổng đài, email, fax, Phòng ban trong Công ty) và xử lý lên hệ thống chính xác và đúng thời gian

- Xuất đúng mã code khách hàng, code đại lý ...

- Hỗ trợ phối hợp Kiểm tra chương trình khuyến mãi, chiết khấu, đơn hàng xuất FOC hoặc hòa giá

- Kiểm tra và theo dõi lịch sử bán hàng một số khách hàng đặc biệt

- Theo dõi các đơn hàng bị vướng công nợ, cập nhật thông tin và báo lại khách hàng

- Theo dõi đơn hàng treo, hiểu rõ nguyên nhân để thông báo kịp thời đến khách hàng

- Hỗ trợ Ghi nhận những vấn đề phát sinh trong quá trình tiếp nhận đơn hàng, chủ động nếu trong phạm vi công việc hoặc chuyển qua các Bộ phận liên quan

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp trong từng thời điểm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / Nữ sức khỏe tốt

- Học vấn: Sinh viên hoặc tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc đội nhóm

- Cẩn thận, siêng năng, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm

- Sử dụng cơ bản các công cụ tin học văn phòng MS.Office

- Ưu tiên các bạn có thể làm Fulltime để tiện cho trao đổi học việc

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ phụ cấp thực tập (tính trên ngày công thực tế)

- Hỗ trợ xác nhận hoàn thành thực tập

- Hỗ trợ thiết bị làm việc

- Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp từ Quản lý có kinh nghiệm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Hoàng Đức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

