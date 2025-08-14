Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 94/1 Thạnh Xuân 13, Q12, Quận 12, Quận 12

Trợ lý giám đốc

Tổng hợp, phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ (tuần/tháng/quý/năm).

Theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch kinh doanh của các phòng ban thuộc khối.

Soạn thảo, rà soát các văn bản, báo cáo, công văn theo yêu cầu của Giám đốc khối.

Quản lý lịch làm việc, lịch họp, và hỗ trợ sắp xếp các cuộc họp của Giám đốc khối.

Ghi biên bản họp, theo dõi và nhắc nhở các đầu việc sau cuộc họp.

Truyền đạt chỉ đạo của GĐ Khối tới các phòng/ban liên quan và theo dõi việc thực hiện.

Tiếp nhận và xử lý các thông tin từ các bộ phận gửi tới Giám đốc khối.

Phối hợp với các bộ phận để triển khai các chương trình bán hàng, marketing.

Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh, khách hàng để phục vụ công tác tư vấn cho Giám đốc khối.

Tiếp cận, chăm sóc Khách hàng theo sự chỉ đạo của Giám đốc khối

Kiểm tra chéo các Khách hàng trực thuộc các phòng KHDN/ KHCN nhằm đảm bảo theo đúng văn hóa Tín – Tâm của Công ty.

Báo cáo cho Trợ lý Giám đốc theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có từ 1–3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, ngân hàng.

Kỹ năng tổng hợp, phân tích, lập báo cáo tốt.

Kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc, làm việc độc lập và theo nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhâp: 15-18tr/tháng, hoặc thỏa thuận theo năng lực.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT

