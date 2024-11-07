Tuyển việc làm y tá Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 128 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Nhận thông tin từ lễ tân, nhận khách và hướng dẫn khách vào khu vực điều trị.

• Chăm sóc động viên Bệnh nhân trước, trong và sau điều trị.

• Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình thực hiện thăm khám và điều trị tất cả các ca về RHM như: Tổng quát, phục hình thẩm mỹ, Implant, chỉnh nha, tiểu phẫu, lấy cao răng, phụ tá vệ sinh răng miệng,...

• Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật tư cơ bản trong mỗi phòng nha và đảm bảo vệ sinh khu vực điều trị.

• Thực hiện những phân công, chỉ đạo khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Ứng viên đã có Chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề là một lợi thế.

• Nhanh nhẹn có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

• Năng động hòa đồng, chịu khó học hỏi và tiếp thu cái mới; Có tư duy tổng quát, giao tiếp tốt, linh hoạt, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 9.000.000 - 12.000.000 vnđ/ tháng.

• Ký HĐLĐ và đóng BHXH; hưởng đầy đủ các chế độ thưởng (lễ Tết, lương tháng 13, theo kì kinh doanh, năng lực,...), thăm hỏi theo quy định của Nhà nước và Công ty.

• Môi trường làm việc tại Nha khoa chuyên nghiệp, hiện đại.

• Được gặp gỡ dàn bác sĩ, y tá chuyên nghiệp. Các bác sĩ sẽ là người trực tiếp chỉ dẫn cho bạn nếu bạn chưa có kinh nghiệm.

• Được trải nghiệm hệ thống máy móc, thiết bị tốt tân, hiện đại bậc nhất của phòng khám.

• Du lịch và teambuilding định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế

