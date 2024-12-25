Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INMEKO làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 57, KDC 91B, An Khánh,Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Tạo các Video quảng bá sản phẩm của công ty

Sáng tạo nội dung các quy trình làm việc về du học

Chăm sóc data tư vấn du học

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về sáng tạo nội dung, làm Video viral trên nền tảng mạng xã hội

Biết cách chạy quảng cáo hiệu quả các sản phẩm của cty

Tự tin giao tiếp trước đám đông (lợi thế)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INMEKO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + BHXH theo luật

Hưởng hoa hồng theo hợp đồng

Thưởng theo tháng/quý/năm

Thoải mái sáng tạo nội dung

Có thăng tiến trong công việc, thu nhập qua từng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INMEKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin