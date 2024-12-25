Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INMEKO làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INMEKO
Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- 57, KDC 91B, An Khánh,Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
Tạo các Video quảng bá sản phẩm của công ty
Sáng tạo nội dung các quy trình làm việc về du học
Chăm sóc data tư vấn du học
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về sáng tạo nội dung, làm Video viral trên nền tảng mạng xã hội
Biết cách chạy quảng cáo hiệu quả các sản phẩm của cty
Tự tin giao tiếp trước đám đông (lợi thế)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INMEKO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + BHXH theo luật
Hưởng hoa hồng theo hợp đồng
Thưởng theo tháng/quý/năm
Thoải mái sáng tạo nội dung
Có thăng tiến trong công việc, thu nhập qua từng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INMEKO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
