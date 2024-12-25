Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INMEKO làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INMEKO
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INMEKO

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INMEKO

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- 57, KDC 91B, An Khánh,Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Tạo các Video quảng bá sản phẩm của công ty
Sáng tạo nội dung các quy trình làm việc về du học
Chăm sóc data tư vấn du học

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về sáng tạo nội dung, làm Video viral trên nền tảng mạng xã hội
Biết cách chạy quảng cáo hiệu quả các sản phẩm của cty
Tự tin giao tiếp trước đám đông (lợi thế)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INMEKO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + BHXH theo luật
Hưởng hoa hồng theo hợp đồng
Thưởng theo tháng/quý/năm
Thoải mái sáng tạo nội dung
Có thăng tiến trong công việc, thu nhập qua từng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INMEKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INMEKO

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INMEKO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 57-59, Đường A4, KDC 91B, An khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

