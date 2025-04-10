Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 384 Hoàng Diệu

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và sáng tạo các ý tưởng nội dung độc đáo, thu hút để phát triển kênh TikTok.

Lên kịch bản chi tiết cho các video TikTok (bao gồm câu chuyện, góc quay, lời thoại, v.v.).

Tham gia trực tiếp vào quá trình quay video TikTok, đảm bảo nội dung và hình ảnh đúng với định hướng.

Chỉnh sửa và tối ưu video (sử dụng các công cụ chỉnh sửa như CapCut, Adobe Premiere, hoặc tương tự).

Theo dõi & áp dụng các xu hướng TikTok mới nhất vào nội dung kênh.

Hợp tác với các bộ phận liên quan để đảm bảo nội dung phù hợp với chiến lược marketing của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê sáng tạo nội dung và có hiểu biết sâu về nền tảng TikTok.

Có kỹ năng viết kịch bản, lên ý tưởng và sản xuất nội dung viral.

Có kinh nghiệm quay và chỉnh sửa video cơ bản.

Hiểu thuật toán TikTok, nhanh nhạy với trend và tương tác tốt với cộng đồng.

Không ngại xuất hiện trước camera, có khả năng diễn xuất là một điểm cộng!

Ưu tiên ứng viên đã từng phát triển kênh TikTok cá nhân hoặc có sản phẩm thực tế.

Tại Công ty CP Vexere Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp

Được trải nghiệm làm việc và nâng cao kỹ năng giao tiếp & tư vấn, làm việc với khách hàng doanh nghiệp

Tham quan và trực tiếp làm việc trong môi trường làm việc thực tế tại Vexere – Công ty Công nghệ, thương mại điện tử lĩnh vực vận tải và du lịch

Hỗ trợ nhận xét và mộc đỏ báo cáo thực tập của sinh viên

Code giảm vé xe khách dành cho nhân viên khi đặt vé trên app Vexere

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vexere

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.