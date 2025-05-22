Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên ý tưởng cho video ngắn, sáng tạo nội dung với xu hướng dựa trên các video tư liệu có sẵn phù hợp đăng Youtube Short

Nghiên cứu xây dựng trang đích website và landing page nhằm nâng cao chất lượng và trải nghiệm của khách hàng

Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật xu hướng quảng cáo mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Tạo dựng nội dung hấp dẫn, phù hợp với xu hướng để tăng tương tác và độ phủ sóng.

Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch marketing

Hợp tác với các thành viên trong team để sản xuất bài viết, video, và hình ảnh quảng cáo. Đảm bảo nội dung được triển khai đồng bộ và hiệu quả trên các nền tảng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng các phần mềm Edit cơ bản Capcut,...

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thẩm mỹ, Giáo dục, Spa,...

Có tư duy thẩm định nội dung tốt

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12.000.000 - 15.000.000

Thời gian thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc.

Xét tăng lương hàng năm. Chế độ thưởng Lễ, Tết, Thưởng tháng 13,...

Lương thưởng hợp lý phù hợp với năng lực làm việc

Cơ hội làm việc trong hệ thống thẩm mỹ lớn

Môi trường làm việc uy tín, năng động, chuyên nghiệp

Có cơ hội thăng tiến trong công việc đối với nhân sự có kết quả làm việc tốt

Có hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

