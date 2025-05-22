Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
- Hồ Chí Minh:
- 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lên ý tưởng cho video ngắn, sáng tạo nội dung với xu hướng dựa trên các video tư liệu có sẵn phù hợp đăng Youtube Short
Nghiên cứu xây dựng trang đích website và landing page nhằm nâng cao chất lượng và trải nghiệm của khách hàng
Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật xu hướng quảng cáo mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
Tạo dựng nội dung hấp dẫn, phù hợp với xu hướng để tăng tương tác và độ phủ sóng.
Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch marketing
Hợp tác với các thành viên trong team để sản xuất bài viết, video, và hình ảnh quảng cáo. Đảm bảo nội dung được triển khai đồng bộ và hiệu quả trên các nền tảng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ
Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thẩm mỹ, Giáo dục, Spa,...
Có tư duy thẩm định nội dung tốt
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc.
Xét tăng lương hàng năm. Chế độ thưởng Lễ, Tết, Thưởng tháng 13,...
Lương thưởng hợp lý phù hợp với năng lực làm việc
Cơ hội làm việc trong hệ thống thẩm mỹ lớn
Môi trường làm việc uy tín, năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến trong công việc đối với nhân sự có kết quả làm việc tốt
Có hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
