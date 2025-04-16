Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2B tòa nhà R6, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Sáng tạo nội dung, hỗ trợ xây các kênh short video: Tiktok, Facebook reel, Youtube short,...

• Viết kịch bản, lên kế hoạch sản xuất, phối hợp cùng ê kip tác nghiệp để kiểm soát các nội dung trong buổi ghi hình

• Giám sát quá trình hậu kỳ, chỉnh sửa video; kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm cuối cùng với các video phụ trách.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ, có ngoại hình ưa nhìn và có laptop cá nhân

• Có thể đi làm Fulltime

• Có tinh thần hợp tác và trách nhiệm cao

• Có ý thức tự giác, đạo đức tốt, trung thực.

• Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng + thưởng doanh số, thưởng Video viral…

- Thu nhập 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13,..

- Tham gia các sự kiện lớn nhỏ của công ty, du lịch, teambuilding…

- Các chế độ phúc lợi khác.

- Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến lên các cấp bậc quản lý.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Sếp tâm lý, biết nhìn nhận đánh giá nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh

