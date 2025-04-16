Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Ngày đăng tuyển: 16/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 2B tòa nhà R6, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Sáng tạo nội dung, hỗ trợ xây các kênh short video: Tiktok, Facebook reel, Youtube short,...
• Viết kịch bản, lên kế hoạch sản xuất, phối hợp cùng ê kip tác nghiệp để kiểm soát các nội dung trong buổi ghi hình
• Giám sát quá trình hậu kỳ, chỉnh sửa video; kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm cuối cùng với các video phụ trách.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ, có ngoại hình ưa nhìn và có laptop cá nhân
• Có thể đi làm Fulltime
• Có tinh thần hợp tác và trách nhiệm cao
• Có ý thức tự giác, đạo đức tốt, trung thực.
• Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng + thưởng doanh số, thưởng Video viral…
- Thu nhập 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng
- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13,..
- Tham gia các sự kiện lớn nhỏ của công ty, du lịch, teambuilding…
- Các chế độ phúc lợi khác.
- Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến lên các cấp bậc quản lý.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Sếp tâm lý, biết nhìn nhận đánh giá nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Sàn thương mại L2B-03, nhà R6, 72A Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

