Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 489 Hoàng Quốc Việt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung và kịch bản hấp dẫn, phù hợp với từng nền tảng (TikTok, YouTube, Facebook,...).

Lên ý tưởng, viết kịch bản video ngắn, viral, đảm bảo nội dung thu hút và bắt trend.

Phối hợp với team sản xuất để triển khai và tối ưu chất lượng nội dung.

Tối ưu hóa nội dung theo chuẩn SEO nhằm tăng lượt tiếp cận và tương tác.

Quản lý và phát triển nội dung trên các nền tảng mạng xã hội theo định hướng thương hiệu.

Phân tích xu hướng, đánh giá hiệu quả nội dung, đề xuất cải tiến để tối ưu hóa hiệu suất.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy sáng tạo, bắt kịp xu hướng nội dung trên các nền tảng số

Chủ động trong công việc

Kỹ năng viết lách, biên tập nội dung tốt, có kinh nghiệm lên kịch bản video

Hiểu biết về thuật toán và cách tối ưu nội dung SEO trên YouTube, Facebook, TikTok.

Sử dụng được các công cụ hỗ trợ như Canva, CapCut, Premiere,... là điểm cộng.

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và chủ động trong công việc

Có khả năng chịu áp lực, hoàn thành công việc đúng deadline

Có kinh nghiệm content về lĩnh vực gốm sứ, đồ phong thủy, đồ gia dụng là lợi thế

Tại Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 -12000.000 VNĐ/tháng (Lương theo năng lực + phụ cấp+ thưởng)

Thử việc tối đa 2 tháng, 85% lương

Tháng lương 13

Tham gia BHXH, BHYT khi làm lâu dài

Thưởng theo chính sách của công ty (thưởng dự án, thưởng năng suất...)

Được đi muộn/về sớm 3 tiếng/tháng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được ghi nhận đóng góp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh

