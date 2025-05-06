Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
- Hà Nội:
- Số 489 Hoàng Quốc Việt,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Sáng tạo nội dung và kịch bản hấp dẫn, phù hợp với từng nền tảng (TikTok, YouTube, Facebook,...).
Lên ý tưởng, viết kịch bản video ngắn, viral, đảm bảo nội dung thu hút và bắt trend.
Phối hợp với team sản xuất để triển khai và tối ưu chất lượng nội dung.
Tối ưu hóa nội dung theo chuẩn SEO nhằm tăng lượt tiếp cận và tương tác.
Quản lý và phát triển nội dung trên các nền tảng mạng xã hội theo định hướng thương hiệu.
Phân tích xu hướng, đánh giá hiệu quả nội dung, đề xuất cải tiến để tối ưu hóa hiệu suất.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chủ động trong công việc
Kỹ năng viết lách, biên tập nội dung tốt, có kinh nghiệm lên kịch bản video
Hiểu biết về thuật toán và cách tối ưu nội dung SEO trên YouTube, Facebook, TikTok.
Sử dụng được các công cụ hỗ trợ như Canva, CapCut, Premiere,... là điểm cộng.
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và chủ động trong công việc
Có khả năng chịu áp lực, hoàn thành công việc đúng deadline
Có kinh nghiệm content về lĩnh vực gốm sứ, đồ phong thủy, đồ gia dụng là lợi thế
Tại Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc tối đa 2 tháng, 85% lương
Tháng lương 13
Tham gia BHXH, BHYT khi làm lâu dài
Thưởng theo chính sách của công ty (thưởng dự án, thưởng năng suất...)
Được đi muộn/về sớm 3 tiếng/tháng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được ghi nhận đóng góp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
