Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Mức lương
Đến 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A1L2

- 08, Tầng 2, tòa A2, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Đến 1 USD

Bạn là người yêu thích sáng tạo, đam mê thiết kế các sản phẩm số có sức ảnh hưởng thực sự? Bạn mong muốn một môi trường nơi mình được chủ động dẫn dắt, thử nghiệm những ý tưởng táo bạo và nhìn thấy rõ dấu ấn của mình trong từng sản phẩm?
Tại BraveBits, chúng tôi không chỉ cần một nhà thiết kế, mà là một người đồng hành. Với chúng tôi, ownership không chỉ là từ khóa, mà là giá trị cốt lõi. Bạn sẽ được trao quyền để tự do đưa ra quyết định, dẫn dắt toàn bộ quy trình thiết kế từ ý tưởng đến hoàn thiện, và đảm bảo rằng mọi sản phẩm đều mang đến giá trị thực sự cho người dùng.
BraveBits
ownership
Hãy tham gia đội ngũ của chúng tôi và khẳng định phong cách thiết kế độc đáo của bạn!
Mô tả công việc:
1/ Tham gia toàn bộ quy trình tư duy thiết kế toàn diện:
Thu thập yêu cầu và nghiên cứu kỹ lưỡng để xác định đúng vấn đề cần giải quyết.
Sáng tạo các ý tưởng và giải pháp thiết kế độc đáo.
Cung cấp kết quả với tinh thần sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi và phản hồi.
2/ Cộng tác chặt chẽ với các Bộ phận liên quan: Product Owners, Development, Marketing, Design Ops để đảm bảo mọi sản phẩm được triển khai liền mạch.
2/ Cộng tác chặt chẽ
3/ Truyền tải ý tưởng một cách ấn tượng qua các buổi thuyết trình nhóm và tài liệu thiết kế chi tiết.
3/ Truyền tải ý tưởng một cách ấn tượng
4/ Duy trì và nâng cấp các thiết kế hiện tại để đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng và doanh nghiệp.
4/ Duy trì và nâng cấp các thiết kế hiện tại
5/ Hỗ trợ khách hàng để hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn của người dùng.
5/ Hỗ trợ khách hàng

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thiết kế sản phẩm số (ưu tiên sản phẩm web-app).
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
Thành thạo HTML/CSS để đảm bảo tối ưu giải pháp thiết kế cho web.
HTML/CSS
Mắt thẩm mỹ tinh tế, chú trọng đến từng chi tiết và cam kết với chất lượng cao.
Thành thạo quy trình thiết kế và các công cụ UX (ví dụ: nghiên cứu, wireframing, user flow, kiến trúc thông tin).
Kiến thức thực tiễn về tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi trong môi trường thương mại điện tử toàn cầu.
tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi
Kinh nghiệm xây dựng và áp dụng hệ thống thiết kế.
Hiểu biết về mô hình quản lý dự án Agile.
Agile

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính upto 1600$/tháng, thương lượng tuỳ khả năng. Xét tăng lương 6 tháng/ lần.
Lương chính upto 1600$/tháng
Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc.
Thưởng định kỳ theo quý dựa trên đóng góp và kết quả thực tế của sản phẩm.
Thưởng định kỳ theo quý dựa trên đóng góp và kết quả thực tế của sản phẩm.
Thưởng tháng 13 và các bảo hiểm đầy đủ theo pháp luật.
Lộ trình thăng tiến, rõ ràng, khuyến khích thúc đẩy năng lực của nhân viên.
Được cấp thiết bị cá nhân MacBook Pro trong ngày làm việc đầu tiên.
Workspace linh hoạt trong không gian làm việc chung, tuỳ theo team dự án.
Ăn nhẹ sáng, ăn trưa, ăn chiều và tủ đồ ăn vặt miễn phí tại văn phòng.
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ miễn phí 1 lần/ năm tại các bệnh viện lớn.
Company trip dài ngày nước ngoài 1 lần / năm.
12 ngày làm việc remote hàng năm nhằm thay đổi môi trường làm việc.
12 ngày nghỉ phép và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.
Tham dự các hội thảo ở trong, ngoài nước và tiếp cận với những khoá học mất phí tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô 08, tầng 2, tòa A2, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

