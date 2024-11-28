Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Mức lương Đến 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A1L2 - 08, Tầng 2, tòa A2, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Đến 1 USD

Bạn là người yêu thích sáng tạo, đam mê thiết kế các sản phẩm số có sức ảnh hưởng thực sự? Bạn mong muốn một môi trường nơi mình được chủ động dẫn dắt, thử nghiệm những ý tưởng táo bạo và nhìn thấy rõ dấu ấn của mình trong từng sản phẩm?

Tại BraveBits, chúng tôi không chỉ cần một nhà thiết kế, mà là một người đồng hành. Với chúng tôi, ownership không chỉ là từ khóa, mà là giá trị cốt lõi. Bạn sẽ được trao quyền để tự do đưa ra quyết định, dẫn dắt toàn bộ quy trình thiết kế từ ý tưởng đến hoàn thiện, và đảm bảo rằng mọi sản phẩm đều mang đến giá trị thực sự cho người dùng.

Hãy tham gia đội ngũ của chúng tôi và khẳng định phong cách thiết kế độc đáo của bạn!

Mô tả công việc:

1/ Tham gia toàn bộ quy trình tư duy thiết kế toàn diện:

Thu thập yêu cầu và nghiên cứu kỹ lưỡng để xác định đúng vấn đề cần giải quyết.

Sáng tạo các ý tưởng và giải pháp thiết kế độc đáo.

Cung cấp kết quả với tinh thần sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi và phản hồi.

2/ Cộng tác chặt chẽ với các Bộ phận liên quan: Product Owners, Development, Marketing, Design Ops để đảm bảo mọi sản phẩm được triển khai liền mạch.

3/ Truyền tải ý tưởng một cách ấn tượng qua các buổi thuyết trình nhóm và tài liệu thiết kế chi tiết.

4/ Duy trì và nâng cấp các thiết kế hiện tại để đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng và doanh nghiệp.

5/ Hỗ trợ khách hàng để hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn của người dùng.

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thiết kế sản phẩm số (ưu tiên sản phẩm web-app).

Thành thạo HTML/CSS để đảm bảo tối ưu giải pháp thiết kế cho web.

Mắt thẩm mỹ tinh tế, chú trọng đến từng chi tiết và cam kết với chất lượng cao.

Thành thạo quy trình thiết kế và các công cụ UX (ví dụ: nghiên cứu, wireframing, user flow, kiến trúc thông tin).

Kiến thức thực tiễn về tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi trong môi trường thương mại điện tử toàn cầu.

Kinh nghiệm xây dựng và áp dụng hệ thống thiết kế.

Hiểu biết về mô hình quản lý dự án Agile.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính upto 1600$/tháng, thương lượng tuỳ khả năng. Xét tăng lương 6 tháng/ lần.

Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc.

Thưởng định kỳ theo quý dựa trên đóng góp và kết quả thực tế của sản phẩm.

Thưởng tháng 13 và các bảo hiểm đầy đủ theo pháp luật.

Lộ trình thăng tiến, rõ ràng, khuyến khích thúc đẩy năng lực của nhân viên.

Được cấp thiết bị cá nhân MacBook Pro trong ngày làm việc đầu tiên.

Workspace linh hoạt trong không gian làm việc chung, tuỳ theo team dự án.

Ăn nhẹ sáng, ăn trưa, ăn chiều và tủ đồ ăn vặt miễn phí tại văn phòng.

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ miễn phí 1 lần/ năm tại các bệnh viện lớn.

Company trip dài ngày nước ngoài 1 lần / năm.

12 ngày làm việc remote hàng năm nhằm thay đổi môi trường làm việc.

12 ngày nghỉ phép và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.

Tham dự các hội thảo ở trong, ngoài nước và tiếp cận với những khoá học mất phí tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

