Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công Ty Cổ Phần Gia Phú làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An - Khu vực Long An - Khu vực Bắc Ninh - Khu vực Hưng Yên - Khu vực Bắc Ninh, Hưng Yên, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đọc hiểu bản vẽ thi công.

Triển khai công việc, hướng dẫn các đội thi công tiến hành công việc ở công trường làm theo đúng bản vẽ thiết kế và thẩm duyệt.

Kiểm soát, kiểm tra tiến độ thi công thực tế tại công trình theo từng giai đoạn.

Bóc tách khối lượng, kiểm tra khối lượng vật tư trên bản vẽ báo cho phòng vật tư cung cấp đến công trường.

Theo dõi tình hình cấp và sử dụng vật tư tại công trường.

Kiểm tra khối lượng thi công tại công trường.

Xác nhận khối lượng thi công

Địa điểm làm việc: Hưng Yên, Bắc Ninh, Long An

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên chuyên ngành kỹ thuật, PCCC, M&E.

Ưu tiên hiểu biết về PCCC.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm cho các công trình thi công PCCC.

Có kỹ năng đọc Bản Vẽ Autocad, Bóc Tách Khổi Lượng Thực tế khi triển khai công việc cho đội thi công và các đội nhóm.

Có kỹ năng quản lí khối lượng khi triển khai công việc hoàn thành tiến độ bao nhiêu % để báo cho QLDA.

Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thi công thực tế tại công trình.

Kỹ năng và yêu cầu khác:

Chịu được áp lực cao;

Đi công tác tỉnh xa hoặc theo công trình tỉnh (công trình chủ yếu khu vực miền Nam)

Có thể làm việc độc lập và theo nhóm tùy vào tính chất công việc và dự án.

Tại Công Ty Cổ Phần Gia Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 15 - 25 triệu ( có thể cao hơn tùy năng lực, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn ).

Môi trường làm việc trẻ, năng động, tạo điều kiện để phát.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của công ty.

Hỗ trợ chỗ ở nếu ở xa

Liên hệ Huy sđt/Zalo: 0858893707

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Gia Phú

