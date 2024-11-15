Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công ty Cổ Phần Xuyên Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 17 - 23 Triệu

Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
Công ty Cổ Phần Xuyên Việt

Quản lý dự án xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án xây dựng Tại Công ty Cổ Phần Xuyên Việt

Mức lương
17 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 203 Ông Ích Khiêm, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 17 - 23 Triệu

Giám sát và quản lý thi công các công việc theo chỉ đạo của Tổng Giám Đốc
Lập báo cáo tiến độ thi công với cấp trên và kiểm soát báo cáo của cấp dưới
Kiểm soát hoạt động và thông tin kịp thời các công việc tới Ban dự án/ Ban giám đốc công ty
Trực tiếp tham gia làm việc với Chủ đầu tư về an toàn, chất lượng, tiến độ, quản lý và đốc thúc công tác thanh toán thu hồi vốn đúng hạn...
Triển khai kế hoạch thi công, thực hiện nghiệm thu đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cam kết với chủ đầu tư; điều phối và quản lý cán bộ công nhân viên theo đúng quy định
Đảm bảo phối hợp tốt các hoạt động giữa chủ đầu tư, các nhà thầu phụ, nội bộ công ty và các phòng ban có liên quan.
Nắm chắc các công việc và điều khoản thực thi theo hợp đồng.
Kiểm tra và bảo quản vật tư thiết bị trên công trình, thường xuyên giám sát chất lượng các hạng mục công trình đảm bảo công tác vệ sinh an toàn lao động, hệ thống PCCC tại công trình thi công
Triển khai và kiểm tra công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình.

Với Mức Lương 17 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức/ Kinh nghiệm:
Kiến thức/ Kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại Học chính quy, chuyên ngành XDDD & CN (Ưu tiên chuyên ngành Xây dựng dân dụng)
Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên.
Sử dụng tốt các phần mềm liên quan Autocad, Project, MS Word, MS Excel, Accit, G8 (yêu cầu bắt buộc)
Đã làm CHT/CHP các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp ưu tiên có kinh nghiệp thi công nhà cao tầng (yêu cầu bắt buộc)
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ, bảng khối lượng…
Thái độ
Nhanh nhẹn, cởi mở, năng động, nhiệt tình, thích ứng với hoàn cảnh.
Kỹ năng
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Kỹ năng quản lý, làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả
Quản lý thời gian, công việc hiệu quả
Độ tuổi: 30 - 45 tuổi

Tại Công ty Cổ Phần Xuyên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 17 - 23 triệu
Quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN … theo quy định;
Công việc có nhiều cơ hội để rèn luyện chuyên môn, nâng cao năng lực;
Chính sách khen thưởng theo quy định của Công ty;
Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Xuyên Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Xuyên Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 228 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

