Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công ty Cổ Phần Xuyên Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 17 - 23 Triệu

Mức lương 17 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 203 Ông Ích Khiêm, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 17 - 23 Triệu

Giám sát và quản lý thi công các công việc theo chỉ đạo của Tổng Giám Đốc

Lập báo cáo tiến độ thi công với cấp trên và kiểm soát báo cáo của cấp dưới

Kiểm soát hoạt động và thông tin kịp thời các công việc tới Ban dự án/ Ban giám đốc công ty

Trực tiếp tham gia làm việc với Chủ đầu tư về an toàn, chất lượng, tiến độ, quản lý và đốc thúc công tác thanh toán thu hồi vốn đúng hạn...

Triển khai kế hoạch thi công, thực hiện nghiệm thu đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cam kết với chủ đầu tư; điều phối và quản lý cán bộ công nhân viên theo đúng quy định

Đảm bảo phối hợp tốt các hoạt động giữa chủ đầu tư, các nhà thầu phụ, nội bộ công ty và các phòng ban có liên quan.

Nắm chắc các công việc và điều khoản thực thi theo hợp đồng.

Kiểm tra và bảo quản vật tư thiết bị trên công trình, thường xuyên giám sát chất lượng các hạng mục công trình đảm bảo công tác vệ sinh an toàn lao động, hệ thống PCCC tại công trình thi công

Triển khai và kiểm tra công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình.

Kiến thức/ Kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Đại Học chính quy, chuyên ngành XDDD & CN (Ưu tiên chuyên ngành Xây dựng dân dụng)

Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên.

Sử dụng tốt các phần mềm liên quan Autocad, Project, MS Word, MS Excel, Accit, G8 (yêu cầu bắt buộc)

Đã làm CHT/CHP các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp ưu tiên có kinh nghiệp thi công nhà cao tầng (yêu cầu bắt buộc)

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ, bảng khối lượng…

Thái độ

Nhanh nhẹn, cởi mở, năng động, nhiệt tình, thích ứng với hoàn cảnh.

Kỹ năng

Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Kỹ năng quản lý, làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả

Quản lý thời gian, công việc hiệu quả

Độ tuổi: 30 - 45 tuổi

Tại Công ty Cổ Phần Xuyên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 17 - 23 triệu

Quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN … theo quy định;

Công việc có nhiều cơ hội để rèn luyện chuyên môn, nâng cao năng lực;

Chính sách khen thưởng theo quy định của Công ty;

Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Xuyên Việt

