Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường F, Khu Minh Hải mở rộng, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Quản lý, tổ chức thực hiện, điều hành ca sản xuất đảm bảo đạt yêu cầu về năng suất, sản lượng, chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch sản xuất

- Quản lý, chịu trách nhiệm về nhân sự thuộc phân công (đào tạo, phân công, phân nhiệm - bố trí nhân sự phù hợp tình hình sản xuất, đôn đốc nhân công tuân thủ quy trình quy định)

- Quản lý và chịu trách nhiệm về an toàn điện - an toàn lao động - an toàn PCCC, An ninh xưởng trong ca sản xuất phụ trách

- Duy trì 5S trong bộ phận sản xuất

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa thành phẩm,...thuộc ca sản xuất phụ trách

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ điện, chế tạo máy, tự động hóa, ... Kinh nghiệm : Có 2 năm kinh nghiệm về sản xuất Địa chỉ: Đường F, Khu Minh Hải mở rộng, Văn Lâm, Hưng Yên

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ điện, chế tạo máy, tự động hóa, ...

Kinh nghiệm : Có 2 năm kinh nghiệm về sản xuất

Địa chỉ: Đường F, Khu Minh Hải mở rộng, Văn Lâm, Hưng Yên

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết, thưởng 13 Thưởng thâm niên, chế độ hiếu hỉ, con nhỏ Tham gia BHXH

Thưởng lễ, tết, thưởng 13

Thưởng thâm niên, chế độ hiếu hỉ, con nhỏ

Tham gia BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin