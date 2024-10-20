Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 12 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh, Yên Phong

Mô Tả Công Việc

- Kiểm tra, test các tủ điện trước khi xuất hàng.

- Phân tích các lỗi, các khiếu nại của khách hàng khi test để gửi nhóm NCR đưa ra giải pháp

- Lập báo cáo các lỗi sai phạm của từng dự án.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, hệ thống điện, thiết bị điện.

- Yêu cầu tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm Kỹ Sư Điện Phòng Quản Lý Chất Lượng - QS/QC

- Tiếng Anh giao tiếp khá

- Có kiến thức về các thiết bị, vật liệu điện cao và hạ thế, tủ điện cao và hạ thế...Các quy chuẩn của ngành điện...

- Đọc và phân tích nguyên lý làm việc của các mạch điện (Đk động cơ, mạch bảo vệ rơ le...). Có kiến thức về hệ thống điện...

- Biết cách kiểm tra và thí nghiệm hoạt động cho các thiết bị điện đơn lẻ và thí nghiệm chức năng của thiết bị mắc trong các mạch điện.

- Có hiểu biết về các thiết bị điều khiển và bảo vệ như: PLC, Biến tần, Rơ le số...

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo, thiết bị thí nghiệm.

Tại LS Electric Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp

- Thưởng: tháng 13 (cố định) + tháng 14, 15 nếu công ty có lợi nhuận

- Làm việc: 5 ngày/ tuần từ thứ 2- thứ 6, nghỉ toàn bộ thứ 7 và CN

- Nghỉ hè: 5 ngày/ năm

- Bảo hiểm tai nạn, sức khỏe cho bản thân và vợ/chồng.

- Môi trường làm việc năng động, nhân viên thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LS Electric Vietnam

