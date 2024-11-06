Tuyển Kinh doanh quốc tế Nhất Tín Logistics làm việc tại Kiên Giang thu nhập 20 - 35 Triệu

Xây dựng & thực thi kế hoạch: Lập kế hoạch kinh doanh năm/quý cho CN dựa trên các chỉ tiêu được giao.

Xây dựng & thực thi kế hoạch:

Kinh doanh:

Chịu trách nhiệm về doanh thu của Chi nhánh. Tìm kiếm & phát triển khách hàng mới tại chi nhánh cũng như giữ khách hàng hiện hữu.

Phối hợp với Marketing Công ty trong việc phát triển dịch vụ mới và thực hiện triển khai theo kế hoạch.

Phối hợp tuyển dụng & phát triển đội ngũ Kinh doanh đảm bảo số lượng cũng như chất lượng để đảm bảo chỉ tiêu doanh số chi nhánh.

Vận hành:

Đảm bảo hình ảnh CN tuân theo Bộ tiêu chí văn phòng/ Bưu cục.

Đảm bảo toàn bộ nhân viên thực hiện đúng quy trình, đạt tỉ lệ giao hành đúng hạn.

Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp của công ty đến khách hàng: Thời gian giao nhận, thái độ phục vụ...