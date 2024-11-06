Tuyển Kinh doanh quốc tế Nhất Tín Logistics làm việc tại Kiên Giang thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại Nhất Tín Logistics
- Kiên Giang: Số G1 18
- 19, Nguyễn Thị Minh Khai, Khu Phố 5, Phường An Hòa, TP. Rạch Gía, Tỉnh Kiên Giang, TP Rạch Giá
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Xây dựng & thực thi kế hoạch: Lập kế hoạch kinh doanh năm/quý cho CN dựa trên các chỉ tiêu được giao.
Xây dựng & thực thi kế hoạch:
Kinh doanh:
Chịu trách nhiệm về doanh thu của Chi nhánh. Tìm kiếm & phát triển khách hàng mới tại chi nhánh cũng như giữ khách hàng hiện hữu.
Phối hợp với Marketing Công ty trong việc phát triển dịch vụ mới và thực hiện triển khai theo kế hoạch.
Phối hợp tuyển dụng & phát triển đội ngũ Kinh doanh đảm bảo số lượng cũng như chất lượng để đảm bảo chỉ tiêu doanh số chi nhánh.
Vận hành:
Đảm bảo hình ảnh CN tuân theo Bộ tiêu chí văn phòng/ Bưu cục.
Đảm bảo toàn bộ nhân viên thực hiện đúng quy trình, đạt tỉ lệ giao hành đúng hạn.
Tuyển dụng nhân sự đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chi nhánh.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp của công ty đến khách hàng: Thời gian giao nhận, thái độ phục vụ...
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc tương đương, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, ngoại thương
Thành thạo về kỹ năng & phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh doanh - vận hành văn phòng / Bưu cục .
Kỹ năng giải quyết vấn đề dưới áp lực công việc cao
Kỹ năng quản lý nhóm đạt hiệu xuất công việc.
Kỹ năng truyền nhiệt huyết, cảm hứng và định hướng phát triển nhân viên
Tại Nhất Tín Logistics Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi: Thu nhập hấp dẫn
Lương thỏa thuận + Phụ cấp + Hoa hồng kinh doanh hấp dẫn
Trao đổi thêm khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhất Tín Logistics
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
