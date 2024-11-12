Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 259B, Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phối hợp xây dựng và phát triển Chương trình:
Có trách nhiệm phối hợp cùng Giảng viên biên soạn Slide, Giáo trình, tài liệu giảng dạy, tiêu chí thẩm định chất lượng đầu ra theo tiêu chuẩn HNAAu
Xây dựng các tài liệu vận hành nội bộ và triển khai đến các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức giảng dạy.
Nghiên cứu và cập nhật, cải tiến phương pháp, tài liệu đào tạo theo thời kỳ.
Quản lý và vận hành Chương trình Đào tạo:
Quản lý - vận hành, triển khai Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình được phân công phân nhiệm
Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác vận hành trực tiếp lớp học
Rà soát và khai báo hệ thống dữ liệu, quản lý thông tin lớp học
Đánh giá, kiểm soát chất lượng đào tạo và Giảng viên dựa trên các tiêu chí đánh giá.
Theo dõi, đánh giá năng lực giảng dạy của Giảng viên
Theo dõi, đánh giá tiêu chuẩn đầu ra của Học viên
Theo dõi, đánh giá tiến độ phát triển của các chương trình đào tạo được phân công.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các khối ngành kỹ thuật Cơ Điện/ Điện lạnh/ Điện công nghiệp/Điện nước dân dụng
Ứng viên có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí: Bảo trì tòa nhà/Kỹ thuật viên điện nước tại các đơn vị quản lý tòa nhà chuyên nghiệp, các trung tâm thương mại, siêu thị, các đơn vị cung ứng dịch vụ sửa chữa điện nước dân dụng...
Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực cơ điện, hệ thống kỹ thuật điện nước trong tòa nhà.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
Có kỹ năng giao tiếp; có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực công việc cao.
Trung thực, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Tinh thần cầu tiến và hợp tác cao.
Có tư duy hệ thống tốt, logic rõ ràng.
Yêu thích lĩnh vực đào tạo và có định hướng gắn bó lâu dài hoặc phát triển theo hướng Giảng dạy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương thỏa đáng theo năng lực, lương tháng 13, thưởng theo năng lực (KPIs), thưởng Lễ...
Tham gia đầy đủ các chế độ theo luật: BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ khác: Nghỉ phép năm, nghỉ phép chế độ theo quy định Công ty; khám sức khỏe hàng năm; du lịch trong nước và nước ngoài theo quy định, quà tặng trong các ngày lễ, tết, sinh nhật; chế độ thăm hỏi hiếu, hỉ, ốm đau, sinh đẻ.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến, phát triển mục tiêu nghề nghiệp bền vững

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 183 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

