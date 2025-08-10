Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 311 Bùi Minh Trực, phường 6, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết
Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.
Hạch toán dữ liệu lên phần mềm (kịp thời, chính xác).
Xuất hoá đơn theo đúng quy định.
Theo dõi công nợ phải thu và cuối tháng lên bảng đối chiếu công nợ với khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng kịp thời, nhanh chóng: nhập số liệu bán hàng vào phần mềm kế toán Misa; kết xuất phiếu bán hàng và chuyển cho bộ phận Kho
Tính lương nhân viên
Chấp hành theo sự quản lý và phân công công việc của Trưởng bộ phận quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, có kinh nghiệm ít nhất 01 năm, từ 22-40 tuổi
Sử dụng thành thạo Excel, vi tính văn phòng.
Nhanh nhẹn, chủ động, cẩn thận, và trung thực trong công việc.
Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo phần mềm MISA.

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h đến 17h15’ (từ thứ 2 đến sáng thứ 7); sáng thứ 7 làm việc từ 8h đến 12h00’.
Thu nhập từ 10.000.000đ đến 12.000.000đ (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc).
Làm việc trong môi trường thoải mái.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước (12 ngày phép/năm).
Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty: lương, thưởng tháng 13, sinh nhật, lễ, tết, du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 170N Nơ Trang Long, phường 12, quận Binh Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

