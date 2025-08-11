Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 17

- 19 Đ. Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện nhập – xuất kho hàng hóa theo quy trình.
Book đơn hàng trên website, các sàn thương mại điện tử...
Đối soát đơn hàng sau khi giao, đảm bảo đầy đủ và chính xác thông tin.
Lập phiếu gửi hàng cho khách sỉ (Thuốc sỉ), đối soát công nợ định kỳ với khách sỉ.
Thu – chi tiền mặt tại kho: phí ship, thu tiền đơn khách đến lấy hàng trực tiếp,…
Theo dõi trạng thái đơn hàng, đảm bảo đơn được giao đúng hạn.
Xử lý các tình huống phát sinh: hàng trả, đơn bom hàng, hàng lỗi,...
Quản lý và sắp xếp lịch làm việc của cộng tác viên (CTV) kho.
Theo dõi và tổng hợp các chi phí vận hành kho: mua thùng carton, tem nhãn, bao bì,...
Thực hiện kiểm kê hàng hóa định kỳ hàng tháng, phối hợp với các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán kho, kế toán công nợ
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm công ty trong lĩnh vực kho bãi, hàng hóa. Sàn thương mại điện tử.
Nhanh nhẹn, học hỏi.
Sử dụng thành thạo Word, Excel, Phần mềm kế toán (Misa, Fast…)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương (theo năng lực cá nhân)
Làm việc trong môi trường năng động trẻ, năng động và chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến, học hỏi và phát triển
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Chính sách BHXH + BHTN + BHYT và công đoàn theo quy định của Nhà nước và Công ty
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Tham gia các hoạt động teambuiding, sinh nhật nhân viên, Thank-you party, sinh nhật công ty…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

