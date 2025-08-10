Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lavita Charm, 58 đường số 1, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Mua hàng cho các bộ phận có nhu cầu
Theo dõi các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử: shopee, Tiktok, Taobao, Alibaba, Amazon...
Phát hành hóa đơn máy tính tiền, chốt hóa đơn cuối ngày
Theo dõi thu chi nội bộ
Nhập hóa đơn, chứng từ trên các phân hệ: tiền mặt, ngân hàng, mua hàng... của Phần mềm kế toán misa
Thu thập, tổng hợp và lưu trữ hồ sơ chứng từ hợp lý, khoa học
Làm các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về mua hàng trên các sàn thương mại điện tử: taobao, alibaba, amazon…
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
Có kinh nghiệm trong mua hàng, deal giá với nhà cung cấp, tìm kiếm nhà cung cấp...
Thật thà, năng động, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10.000.000 - 12.000.000 (Deal)
Thử việc 85% lương
Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Lương tháng 13
Được tham gia các chế độ của công ty như: team building, các chế độ phúc lợi khác
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA

CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 58 Đường Số 1, Trường Thọ, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

