Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lavita Charm, 58 đường số 1, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Mua hàng cho các bộ phận có nhu cầu
Theo dõi các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử: shopee, Tiktok, Taobao, Alibaba, Amazon...
Phát hành hóa đơn máy tính tiền, chốt hóa đơn cuối ngày
Theo dõi thu chi nội bộ
Nhập hóa đơn, chứng từ trên các phân hệ: tiền mặt, ngân hàng, mua hàng... của Phần mềm kế toán misa
Thu thập, tổng hợp và lưu trữ hồ sơ chứng từ hợp lý, khoa học
Làm các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về mua hàng trên các sàn thương mại điện tử: taobao, alibaba, amazon…
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
Có kinh nghiệm trong mua hàng, deal giá với nhà cung cấp, tìm kiếm nhà cung cấp...
Thật thà, năng động, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
Có kinh nghiệm trong mua hàng, deal giá với nhà cung cấp, tìm kiếm nhà cung cấp...
Thật thà, năng động, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 10.000.000 - 12.000.000 (Deal)
Thử việc 85% lương
Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Lương tháng 13
Được tham gia các chế độ của công ty như: team building, các chế độ phúc lợi khác
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung
Thử việc 85% lương
Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Lương tháng 13
Được tham gia các chế độ của công ty như: team building, các chế độ phúc lợi khác
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI