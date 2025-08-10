Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lavita Charm, 58 đường số 1, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Mua hàng cho các bộ phận có nhu cầu

Theo dõi các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử: shopee, Tiktok, Taobao, Alibaba, Amazon...

Phát hành hóa đơn máy tính tiền, chốt hóa đơn cuối ngày

Theo dõi thu chi nội bộ

Nhập hóa đơn, chứng từ trên các phân hệ: tiền mặt, ngân hàng, mua hàng... của Phần mềm kế toán misa

Thu thập, tổng hợp và lưu trữ hồ sơ chứng từ hợp lý, khoa học

Làm các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về mua hàng trên các sàn thương mại điện tử: taobao, alibaba, amazon…

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên

Có kinh nghiệm trong mua hàng, deal giá với nhà cung cấp, tìm kiếm nhà cung cấp...

Thật thà, năng động, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Quyền Lợi

Lương cứng 10.000.000 - 12.000.000 (Deal)

Thử việc 85% lương

Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

Lương tháng 13

Được tham gia các chế độ của công ty như: team building, các chế độ phúc lợi khác

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển

