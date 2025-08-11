Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 Phan Huy Ích, P15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Hỗ trợ xây dựng bộ từ khóa cho website
Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động SEO on-page và off-page.
Cùng team viết nội dung SEO chất lượng cao, tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm.
Xây dựng và quản lý backlink chất lượng.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing tổng thể.
Cập nhật kiến thức và xu hướng SEO mới nhất.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối và mới ra trường từ các trường Cao đẳng, Đại học, ưu tiên các chuyên ngành: Marketing, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Báo chí & Truyền thông.
Không yêu cầu kinh nghiệm, làm việc đều đặn, không bị vướng bận thời gian.
Hiểu biết về các nguyên tắc SEO cơ bản.
Kỹ năng viết tốt, khả năng diễn đạt mạch lạc.
Khả năng phân tích tổng hợp thông tin và báo cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nắm bắt nhanh các xu hướng SEO mới.
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và trách nhiệm cao.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập 3 triệu/tháng
Được đào tạo chuyên môn
Đào tạo kỹ năng làm việc
Học cách quản lý và tối ưu hóa website để đạt thứ hạng cao trên Google.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sẽ được:
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm
Thưởng nóng, Thưởng Quý, Thưởng lương tháng 13.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.
Hoạt động sinh nhật, teambuilding, liên hoan, dã ngoại hàng tháng……
Chế độ thưởng các dịp Lễ (30/04 - 01/05, Quốc Khánh 02/09, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch); …
Hưởng chế độ nghỉ phép theo quy định luật lao động.
Hưởng đầy đủ các chế độ như phụ cấp BHYT, BHXH theo quy định luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 255 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

