Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2025
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà EVD, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thu thập, xử lý chứng từ kế toán tuân thủ đúng quy định của công ty.
- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán.
- Thực hiện báo cáo thuế GTGT hàng tháng/ quý, lập báo cáo tài chính năm.
- Kiểm soát các hoạt động, lưu trữ sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp theo quy định của Nhà nước.
- Thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng…
- Lập báo cáo quản trị định kỳ và báo cáo quản trị từng lần theo yêu cầu của quản lý.
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán
Kinh nghiệm trên 02 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Có kinh nghiệm làm tại công ty sản xuất, xây dựng
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán phổ biến.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, thẳng thắn, trung thực.
Biết sắp xếp, bao quát công việc, cẩn thận, quản lý thời gian làm việc tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-12tr thương lượng tùy theo kinh nghiệm và năng lực phỏng vấn.
Phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ ngày (Đối với nhân sự biên chế chính thức).
Mức lương thử việc: hưởng 85% mức lương khởi điểm.
Thời gian thử việc: 02 tháng.
Đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định hiện hành (Đối với nhân sự biên chế chính thức).
Hưởng thêm 12 ngày phép/năm (đối với các nhân sự được chuyển sang biên chế chính thức)
Thưởng các dịp Lễ Tết, Lương tháng 13.
Hưởng các chế độ theo chính sách của công ty: Sinh nhật, kết hôn, sinh con; ốm đau; thăm viếng hiếu, hỷ…
Các chế độ nghỉ mát, team building theo chế độ của công ty hàng năm.
Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.
Được làm việc với cấp lãnh đạo giỏi về chuyên môn, đồng nghiệp thân thiện.
Thời gian làm việc: Từ 08h00 – 17h00 thứ 2 đến hết sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 403, Tòa nhà EVD Khu công nghiệp Hoàng Mai, Ngõ 431 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

